Ucraina, la Russia a Trump: “Zelensky cancelli il divieto ai negoziati”. Ma l'uomo forte di Kiev: “Conosciamo Putin..."

Zelensky: “Per la pace servono garanzie efficaci”



Per facilitare negoziati sull'Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky deve annullare il decreto con cui aveva vietato trattative con la leadership russa. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ripondendo all'invito del presidente eletto Usa Donald Trump a un "cessate il fuoco immediato". Secondo Peskov, tuttavia, i negoziati dovranno tenere conto "delle realtà che emergono sul terrreno", e per Mosca rimangono immutate le condizioni poste dal presidente Vladimir Putin lo scorso giugno: ritiro degli ucraini dalle quattro regioni parzialmente occupate dai russi e rinuncia ufficiale a entrare nella Nato. "Leggiamo con attenzione la dichiarazione del presidente eletto degli Stati Uniti, rilasciata dopo un incontro a Parigi con Macron e Zelensky", ha detto Peskov.



"Il presidente Putin ha ripetutamente affermato che la Russia è aperta ai negoziati sull'Ucraina e accoglie con favore le iniziative di pace provenienti principalmente dai paesi del Sud del mondo", ricorda il portavoce, per poi ribadire che "le condizioni per la cessazione immediata delle ostilità sono state stabilite dal presidente Putin nel giugno di quest'anno nel suo discorso al Ministero degli Esteri russo". "È importante ricordare qui - conclude Peskov - che è l'Ucraina che ha rifiutato e continua a rifiutare i negoziati. Inoltre Zelensky, con il suo decreto, ha vietato a se stesso e alla sua amministrazione qualsiasi contatto con la leadership russa".

Il Cremlino: “Zelensky rifiuta la pace” - Il Cremlino ha accusato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di "rifiutarsi di negoziare" con Vladimir Putin per la fine del conflitto in Ucraina, chiedendo ancora una volta che Kiev tenga conto "della realtà sul terreno". "È la parte ucraina che ha rifiutato e continua a rifiutarsi di negoziare. Inoltre, Zelenskyj on un decreto ha vietato a se stesso e alla sua amministrazione qualsiasi contatto con i leader russi, e questa posizione non è cambiata", ha detto ai giornalisti il ??portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Zelensky: “Per la pace servono garanzie efficaci” - "Quando parliamo di una pace effettiva con la Russia, dobbiamo prima di tutto parlare di garanzie efficaci per la pace. Gli ucraini vogliono la pace più di chiunque altro. La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, ed è la Russia che più cerca di bloccare le possibilità di pace". Lo ribadisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri a Parigi ha avuto un incontro con Donald Trump ed Emmanuel Macron.

Zelensky: “Conosciamo Putin, contiamo su Usa e sul mondo per fermarlo” - "Conosciamo molto bene Putin: è dipendente dalla guerra". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un lungo post su X in cui sembra fare eco a quanto scritto da Donald Trump, che ha incontrato ieri a Parigi, nel quale afferma di "conoscere bene Vladimir" ed esorta Mosca e Kiev ad un cessate il fuoco immediato e all'avvio di negoziati. Il presidente russo, accusa Zelensky, "ha iniziato la sua carriera con una guerra brutale contro la Cecenia e ha costantemente alimentato altre guerre". "Può essere fermato solo dalla forza: la forza dei leader mondiali che possono diventare leader di pace - sostiene il presidente ucraino - Contiamo sull'America e sul mondo intero per aiutare a fermare Putin. Le uniche cose che teme sono l'America e l'unità globale". "È proprio di questa pace attraverso la forza che discutiamo con tutti i nostri partner, così come dei passi e delle garanzie necessarie per il popolo e lo Stato attaccati dalla Russia. La guerra non può essere infinita: solo la pace deve essere permanente e affidabile", conclude Zelensky.



Leggi anche/ Infrastrutture, Gemme in Anas, Strisciuglio a Trenitalia, Corradi… le grandi manovre - Affaritaliani.it