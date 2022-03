Ucraina, "scappano i ricchi. Impossibile dare aiuti, i russi sparano a tutti"

Dall'Ucraina "flussi di migliaia di persone, ieri ce n'erano circa 14mila"

"Stanno scappando i più ricchi, soprattutto mamme con bambini, perché gli uomini restano a combattere. Al momento da noi si fermano in pochi, un paio di notti al massimo. Ma prevediamo che tra 10-15 giorni avremo un grande flusso".

Ne parla con l'Adnkronos padre Albano Allocco, padre somasco italiano, operativo a Baia Mare, in Romania, a 60 km dal confine con l'Ucraina, dove gestisce un orfanotrofio e ha attivato da qualche giorno una rete di soccorso e accoglienza degli sfollati ucraini. "Flussi di alcune migliaia di persone, ieri ce ne erano circa 14mila, ospitate tra monasteri ed altre strutture" per i quali "abbiamo organizzato una raccolta di viveri e coperte, diretta anche al sud dell'Ucraina ed a Kiev che ci ha chiesto tra l'altro aiuti medicali per i feriti come bende, disinfettanti. Ci danno l'input e noi raccogliamo".

Da risolvere il problema della distribuzione sul territorio ucraino: "I russi in questo momento sparano a chiunque si muove. L'idea iniziale di una colonna di camion per il trasporto è dunque decaduta. L'accordo con Kiev adesso è il seguente: noi portiamo le forniture in frontiera. Saranno poi i loro mezzi blindati a distribuire cibo e vettovaglie sul territorio", spiega.

Con chi siete in contatto? "Con l'unità di crisi della regione carpatica e con le caritas cattoliche in Ucraina. Cooperiamo anche con la Croce Rossa maltese, i riformati ortodossi e centri di accoglienza per bambini e mamme in particolare - risponde - Al momento la distribuzione è sospesa, ci stiamo coordinando. Lavoriamo sulle urgenze con i nostri volontari alla frontiera che danno da mangiare e da bere agli sfollati e l'accoglienza notturna".

