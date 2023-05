Esteri

Mercoledì, 17 maggio 2023 Ucraina, nuova intesa Putin-Erdogan: prorogato l'accordo sul grano per 2 mesi L'accordo per l'esportazione del grano ucraino è salvo, almeno per altri due mesi. Coldiretti: +318% di grano importato in Italia, 90 mln di Kg a inizio 2023 di Redazione Esteri