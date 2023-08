Ucraina, progettava l'assassinio di Zelensky: arrestata una donna ucraina

Guerra Ucraina, sventato l'attentato contro Zelensky. Nuovi missili su Kiev

I servizi di sicurezza ucraini (Sbu) hanno arrestato una donna accusata di aver aiutato la Russia a pianificare un attentato al Presidente Zelensky durante una visita a Mykolaiv, sud Ucraina. Si tratta di "un'informatrice degli 007 russi che stava raccogliendo informazioni sulla prevista visita del Presidente nella regione di Mykolaiv", in vista di un "massiccio attacco aereo", spiegano da Sbu. La donna "ha cercato di stabilire l'orario e l'elenco dei luoghi dell'itinerario provvisorio del Capo di Stato nella regione".

Il presidente ucraino denuncia due attacchi missilistici russi contro un "normale edificio residenziale" a Pokrovsk, nella regione del Donetsk, e afferma che "ci sono vittime". "La città di Pokrovsk, nel Donetsk. Il Donbass, da cui la Russia sta cercando di lasciare solo pietre rotte e bruciate. Due attacchi missilistici. E' stato colpito un normale edificio residenziale. Purtroppo ci sono vittime - denuncia il presidente ucraino sui social - Sul posto ci sono i soccorritori e tutti i servizi necessari. Proseguono le operazioni di soccorso".

"Dobbiamo fermare il terrore russo. Chiunque combatta per la libertà dell'Ucraina salva vite - aggiunge Zelensky - Chiunque nel mondo aiuta l'Ucraina sconfiggerà i terroristi con noi. La Russia dovrà risponderà per tutto quello che ha fatto in questa guerra terribile"