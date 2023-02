Ucraina, terremoto in casa Zelensky: si dimette il ministro della Difesa

In casa del presidente ucraino Zelensky si sta abbattendo un vero e proprio terremoto. Questa mattina un altro pezzo fondamentale della sua amministrazione ha annunciato le dimissioni: con un post su Twitter il ministro della Difesa ucraino Oleksi Reznikov ha lasciato l'incarico.

Dopo che nelle scorse settimane sono stati rimossi molti funzionari del ministero con le accuse di corruzione: sono andati fuori di scena diversi esponenti dell'amministrazione, fra cui il vice capo dello staff di Zelensky, Kyrylo Timoshenko, il vice ministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, il vice procuratore generale Oleksiy Symonenko e i governatori di cinque regioni: Valentin Reznichenko di Dnepropetrovsk, Oleksiy Kuleba operativo a Kiev, Dmitry Zhyvitsky responsabile di Sumy, Alexander Starukh di Zaporozhzhia e Yaroslav Yanushevich di Kherson, anche il titolare del dicastero cruciale per la guerra viene sostituito.

Holding the line.

Thank you all for your support, as well as constructive criticism. We draw conclusions.

We continue the reforms. Even during the war.

We are strengthening the defense and working for victory.

Glory to Ukraine!