Ucraina, Zelensky estende la legge marziale e la mobilitazione fino a novembre

Ucraina, Zelensky estende la legge marziale e mobilitazione fino a novembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato in Parlamento due proposte di legge per estendere la legge marziale e la campagna di mobilitazione generale di altri 90 giorni a partire dal prossimo 12 agosto, ovvero fino al 9 novembre. Lo si legge sul sito del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Imposta dopo l'aggressione russa del 24 febbraio del 2022, la legge marziale ucraina è stata estesa l'ultima volta fino all'11 agosto.

Russia, l'avanzata sull'Ucraina per neutralizzare la controffensiva (in attesa di Trump)

Secondo Il Messaggero, ci sono alcuni segnali che mostrano come la partita a scacchi della diplomazia per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina sia cominciata. Su invito del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, l'omologo ucraino Dmytro Kuleba è in visita a Pechino fino al 26 luglio. Senza la Cina, la Russia non potrebbe proseguire la guerra: Pechino può avere un ruolo importante di mediazione.