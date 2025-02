Ucraina, Zelensky sente Meloni: "L'Ue sia nei negoziati". E da Monaco alza il tiro: "Servono truppe di difesa europee"

Ucraina, Zelensky: "Pronti a un piano comune ma Trump incontri prima me"

"Ovviamente noi abbiamo il nostro piano. Il nostro piano è il nostro Paese. Ma abbiamo bisogno di una prospettiva comune. Siamo pronti per un piano comune". Lo ha detto a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy, riferendo del colloquio telefonico con Trump. "Mi ha detto che dobbiamo vederci. Io gliel'ho confermato e ho detto che per noi è importante che ci incontriamo prima noi due", rispetto alla bilaterale con Putin. Zelenksky ha detto di aver avuto un "buon colloquio" con il presidente Usa.

Ucraina, Zelensky: "Putin vorrebbe Trump in Piazza Rossa"

"Guardate cosa sta cercando di fare Putin ora. Questo è il suo gioco: Putin parla a tu per tu con l'America, proprio come prima della guerra quando si incontrarono e sembrava che volessero spartirsi il mondo. Poi, Putin cercherà di far salire il presidente degli Stati Uniti sulla Piazza Rossa il 9 maggio di quest'anno, non come leader rispettato, ma come sostegno della sua stessa performance. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un vero successo. Abbiamo bisogno di una vera pace". Lo ha detto a Monaco il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina, Zelensky parla da Monaco: "Servono truppe di difesa europee. Non accetteremo accordi alle nostre spalle"

"Io lo credo davvero: adesso è il momento di creare le truppe di difesa europee". Lo ha detto Volodymyr Zelensky, parlando a Monaco. Gli europei devono potersi difendere, ha aggiunto. La garanzia di sicurezza è "la membership dell'Ucraina nella Nato", ha sottolineato. "Prima o poi ci sarà una frontiera fra la guerra e la pace", ha precisato. "L'Ucraina non accetterà mai accordi fatti alle nostre spalle senza il nostro coinvolgimento. E la stessa regola dovrebbe applicarsi a tutta l'Europa. Nessuna decisione sull'Ucraina senza l'Ucraina. Nessuna decisione sull'Europa senza l'Europa", ha ribadito Zelensky da Monaco. "L'Europa deve avere un posto al tavolo quando vengono prese decisioni su di lei, tutto il resto è zero. Se veniamo esclusi dai negoziati sul nostro futuro, allora perderemo".

L'Ucraina ha "poche possibilità" di sopravvivere all'invasione della Russia senza il supporto militare degli Stati Uniti", ha ribadito Zelensky in un'intervista alla Nbc News a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Conoscete le situazioni difficili, avete una possibilità. Ma avremo scarse, scarse possibilità di sopravvivere senza il supporto degli Stati Uniti", ha affermato Zelensky in una clip dell'intervista, che andrà in onda domenica sera.

Ucraina, Zelensky sente Meloni: "L'Europa sia nei negoziati di pace"

"Ho avuto una colloquio telefonico con la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e ho ringraziato l'Italia per il suo completo supporto all'Ucraina. L'ho informata dei miei recenti contatti con l'amministrazione statunitense, incluso il mio incontro con il Vicepresidente JD Vance e la mia chiamata con il Presidente Trump". Lo riferisce Volodymyr Zelensky su X. Nel suo post Zelensky ha anche sottolineato: "L'Europa deve partecipare a pieno titolo ai negoziati di pace e agli sforzi per prevenire guerre future".

"Abbiamo discusso del coordinamento con i partner su efficaci garanzie di sicurezza per l'Ucraina e possibili quadri per garantire la sicurezza a lungo termine. Ho sottolineato che la garanzia più forte e conveniente è l'adesione alla Nato. Finché l'Ucraina non riceverà un invito, è fondamentale che i nostri partner sostengano lo sviluppo del nostro esercito forte e moderno, dei sistemi di difesa aerea, delle capacità a lungo raggio e di una flotta capace. Ho anche sottolineato che prima di qualsiasi negoziazione, Europa, Stati Uniti e Ucraina devono coordinare una strategia di difesa e sicurezza unificata con un chiaro piano d'azione. L'Europa deve partecipare a pieno titolo ai negoziati di pace e agli sforzi per prevenire guerre future", ha sottolineato.