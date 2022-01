Ue: Macron non prende domande, giornalisti lasciano la sala

Macron 'rivolta' dei giornalisti per la conferenza stampa senza domande

Uno degli episodi più curiosi della settimana è stato quando il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la presentazione del semestre della presidenza francese dell'Ue, al Parlamento europeo, ha deciso - per motivi di tempo - di non accettare domande alla conferenza stampa conclusiva. La reazione di diversi giornalisti non si è fatta attendere: hanno abbandonato la sala per protesta prima dell'inizio della conferenza a cui ha partecipato anche la presidente del Parlamento, Roberta Metsola.

Sondaggi Francia: Macron saldamente in testa al primo turno delle presidenziali

Il presidente francese uscente, Emmanuel Macron, è in testa con ampio margine al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia: secondo l'ultimo sondaggio, se si votasse domani, Macron avrebbe il 25% delle intenzioni di voto, davanti i candidati Valerie Pécresse e a Marine Le Pen (15%). Al secondo turno, Macron, che non ha ancora formalmente annunciato la sua candidatura, vincerebbe davanti a ciascuno di questi due candidati, secondo il sondaggio Ipsos-Sopra Steria realizzato per il quotidiano Le Monde su un campione di 12.500 elettori. Macron otterrebbe al secondo turno il 54% dei voti contro il 46% di Pécressee e il 57% contro il 43% di Marine Le Pen. L'altro candidato di estrema destra Eric Zemmour, con il 13% al primo turno, recupera parte del ritardo sugli altri due. A sinistra, Jean-Luc Mélenchon è in testa nelle intenzioni di voto con l'8%, davanti all'ecologo Yannick Jadot (7%), all'ex ministro dell'ex presidente socialista François Hollande, Christiane Taubira (5%) e alla sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo.

Leggi anche