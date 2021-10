Ue-Polonia, è ancora scontro. L'Ungheria di Orban si schiera con Varsavia

POLONIA: ORBAN, 'MIGLIOR PAESE D'EUROPA, QUAL E' IL PROBLEMA?'

"La Polonia è il miglior Paese d'Europa. Non c'è bisogno di alcuna sanzione: è ridicolo". Lo dice il premier ungherese Viktor ORBAN, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. "La questione è molto chiara - continua - primato del diritto Ue non c'è affatto nei trattati. L'Ue ha primato dove ha competenze. Regolarmente le istituzioni Ue aggirano i diritti di Parlamenti e governi e modificano i trattati, senza averne diritto. I polacchi hanno ragione. Sulle aree in cui non abbiamo trasferito il diritto a creare regolamenti alle istituzioni Ue, prevale la legge nazionale, non c'è dubbio. La Polonia è un Paese di successo, un buon Paese, uno dei migliari. Qual è il problema? Le elezioni sono eque - conclude - prevale la democrazia".

POLONIA: ORBAN, 'CACCIA ALLE STREGHE CONTRO VARSAVIA'

"Contro la Polonia in Europa è in corso una caccia alle streghe. La verità è dalla parte dei polacchi". Lo ha detto il premier ungherese Viktor ORBAN al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles