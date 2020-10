Ue, Salvini: “No a Ppe”. Giorgetti: “Mondo cambia, cambiamo pure noi"

"Non eravamo per entrare nell'Euro, ma ora che siamo dentro uscire è complicato. Il nostro obbiettivo e' fare gli interessi nazionali in Europa", è quanto ha dichiarato Giancarlo Giorgetti al termine della riunione con gli europarlamentari leghisti. Non è una notizia, il numero 2 del Carroccio si era già espresso in tal senso. Ciò che è inedito è la consapevolezza che la Lega oggi è un'altra cosa e lo conferma lui stesso. "Il mondo cambia e cambiamo anche noi. Ad esempio c'è una sensibilità ambientale, che non c'era anni fa. Una voglia di sicurezza da esaminare: quella di oggi una riunione molto positiva".

"Cominceremo, io e Giancarlo Giorgetti in qualità di responsabile Esteri della Lega, un giro delle capitali europee, per creare e rinsaldare relazioni", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine del medesimo incontro. "Prendiamo atto che l'Europa sta cambiando nella direzione che volevamo noi, la Banca centrale europea, con anni di ritardo, sta facendo finalmente quello che chiedevamo noi. Il Recovery Fund è completamente diverso dalla logica del Mes. Grazie alle pressioni dei sovranisti l'Europa sta cambiando lentamente, noi seguiamo l'evoluzione e orgogliosamente rimaniamo quello che siamo", ha detto Salvini. Lo stesso Recovery che qualche mese fa criticava...