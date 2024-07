Uk, accoltella e ferisce otto persone in un campo estivo. Vittime anche bambini: fermato un 17enne

Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito diverse persone in una zona residenziale di Southport, città inglese a nord di Liverpool. Gli agenti della Merseyside Police sono intervenuti in forze in una proprietà di Hart Street intorno alle 12 locali (le 13 in Italia) insieme alle ambulanze che hanno soccorso diverse persone aggredite dal sospetto. Secondo le prime testimonianze raccolte dalla Bbc, l'individuo armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava. Le forze dell'ordine hanno comunque rassicurato sul fatto che dopo l'arresto "non vi è alcuna minaccia più ampia per il pubblico".

In un secondo tempo, il North West Ambulance Service ha comunicato che i feriti sono otto e sono stati portati all'Alder Hey Hospital. Il detenuto, di cui non sono state fornite l'identità e la nazionalità, è stato portato in una stazione di polizia. La polizia ha comunque dichiarato che l'incidente non rappresenta "una minaccia più ampia per la popolazione".

In un post su X, NWAS ha affermato: "Abbiamo inviato sulla scena 13 ambulanze insieme a risorse specializzate del nostro team di risposta alle aree pericolose (HART), ambulanze aeree e medici. "Finora, la NWAS ha curato otto pazienti con ferite da taglio che sono stati trasportati all'ospedale pediatrico Alder Hey, all'ospedale universitario di Aintree e all'ospedale di Southport e Formby". L'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool ha dichiarato lo stato di incidente grave e ha chiesto ai genitori di portare i propri figli al pronto soccorso solo se assolutamente necessario. Sul proprio sito web, l'ospedale ha affermato: "Possiamo confermare che il Trust ha dichiarato un incidente grave. Il Trust sta collaborando con altri servizi di emergenza per rispondere a questo incidente e il nostro pronto soccorso è attualmente estremamente impegnato. Chiediamo ai genitori di portare i loro figli al pronto soccorso solo se è urgente. Tutti gli altri appuntamenti e servizi procedono normalmente".

È morto uno dei bambini feriti a coltellate oggi in un centro per l'infanzia a Southport, scrive il Daily Mail. La polizia ha fatto irruzione in Hart Street, nel Merseyside, alle 11.50 locali (le 12.50 italiane), dopo la serie di accoltellamenti avvenuti durante un laboratorio di danza e yoga per bambini, che la gente del posto definisce solitamente "il posto più bello e rilassante". Dopo l'aggressione, paragonata alla scena di un "film dell'orrore", gli agenti di polizia del Merseyside hanno arrestato un uomo e sequestrato un coltello. Si ritiene che circa 25 bambini abbiano preso parte all'evento dal secondo al sesto anno scolare (di età compresa tra i sei e gli undici anni) quando l'orrore si è consumato presso il centro di ipnosi prenatale. Testimoni oculari hanno dichiarato di aver visto un uomo con un "cappuccio nero" arrivare in taxi con un coltello prima del terribile calvario che ha lasciato la gente per strada "in lacrime" e "urlante".