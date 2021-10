Uk, intesa fra Bezos e 007 britannici per un Cloud Amazon ad alta sicurezza

Uk, accordo tra Amazon e Intelligence: Bezos fornirà un cloud ad alta sicurezza

Le agenzie di spionaggio britanniche avrebbero firmato un contratto con Amazon Web Services (Aws) per un “cloud ad alta sicurezza” che verrà utilizzato per ospitare dati sensibili dei servizi. Lo riporta il Financial Times.

Gchq, Mi5 e Mi6, scrive il quotidiano finanziario londinese, hanno cercato e concluso l'accordo che servirà a promuovere “l’uso di analisi di dati e dell’intelligenza artificiale per lo spionaggio” con Aws, la divisione di servizi cloud di Amazon. Il valore del contratto si aggira tra i 500 milioni e il miliardo di sterline e avrà una durata di 10 anni.

Il sistema, a quanto si apprende, dovrebbe essere a disposizione anche di altri dipartimenti governativi, come il Ministero della Difesa. Secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano, che cita fonti vicine all’accordo, nonostante Aws sia una società statunitense, “tutti i dati delle agenzie saranno conservati in Gran Bretagna e Amazon non avrà alcun accesso alle informazioni presenti nella piattaforma cloud".

Si tratterebbe quindi di un “semplice” acquisto di tecnologia e servizi, non di “gestione e accesso ai dati”. Ma l’accordo è destinato a creare polemiche e destare preoccupazioni visto che i segreti delle agenzie di sicurezza saranno custoditi nel cloud di un’azienda statunitense privata.