Un Trump alle corde condanna l’assalto e ammette la sconfitta alle urne.

Donald Trump, dopo il disastro a Capitol Hill, ha finalmente ammesso la sua sconfitta alle urne. In un video di due minuti e 41 secondi iil Presidente si è rivolto agli americani condannando le violenze al Congresso e ha promesso di facilitare il processo di transizione di Joe Biden. Il tycoon, di fronte al rischio di essere cacciato con vergogna, è stato costretto a fare queste dichiarazioni.

“Il Congresso ha certificato i risultati delle elezioni, una nuova amministrazione entrerà in carica il 20 gennaio, e da ora in poi mi concentrerò per garantire una transizione di potere facile, ordinata e senza soluzione di continuità. È il momento della riconciliazione e della guarigione dalle ferite ", ha detto Trump da un leggio alla Casa Bianca. Il video si è chiuso con un messaggio d’addio " Per i cittadini degli Stati Uniti, servire come presidente è stato l'onore della mia vita. A tutti i miei meravigliosi fan, so che siete delusi, ma il nostro incredibile viaggio è appena iniziato”.

Il repubblicano però non ha riconosciuto esplicitamente la vittoria del presidente eletto, di cui non ha nemmeno menzionato il nome, ma ha semplicemente ammesso il cambio di governo e ha smesso di agitare le sue teorie cospirative sul sistema elettorale che di fatto hanno provocato i gravi fatti al Congresso e la morte di 4 persone.

Appena successi i fatti il presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, aveva convocato il vicepresidente Mike Pence, per invocare il 25° emendamento alla Costituzione e rimuovere immediatamente il presidente per incapacità. Pence si sarebbe opposto all'attivazione di questo meccanismo, destinato in realtà ai problemi di salute dei presidenti.

La tardiva resa di Trump ha così rallentato la tensione in questa direzione e ha dato una via d’uscita al partito repubblicano per evitare di intervenire.

Nel messaggio Trump ha anche detto che “I manifestanti che si sono infiltrati nel Campidoglio hanno profanato la sede della democrazia americana. A chi ha partecipato ad atti di violenza posso dire che non rappresenta il ​​nostro Paese. A coloro che hanno infranto la legge dico che la pagheranno. La mia campagna ha utilizzato tutti i canali legali per discutere i risultati elettorali. Il mio unico obiettivo era garantire l'integrità dei voti e, così facendo, combattevo per la nostra democrazia. Credo ancora che dobbiamo riformare le nostre leggi elettorali per garantire l'identità e l'eleggibilità di tutti gli elettori ”.

Il video è stato pubblicato sul suo account Twitter dopo che il social network aveva sbloccato il suo account, sospeso per diverse ore per i messaggi pubblicati il ​​giorno precedente.

E così la fine di un Presidente discusso si è consumata su twitter, il mezzo che da quattro anni Trump ha usato come una spada per infuocare gli animi e partire nelle sue guerre contro tutti.

E adesso finalmente la democrazia degli Stati Uniti, rimasta per qualche ora sull’orlo di una lacerazione senza precedenti potrà rimanere in pace, mentre il Paese reale dovrà ancora lottare contro una pandemia da oltre 350000 morti e una crisi economica di grandi proporzioni.