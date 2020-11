Usa 2020, Anp: Abu Mazen si congratula con Joe Biden e Kamala Harris

Il presidente palestinese Abu Mazen si è congratulato con Joe Biden e Kamala Harris per la loro vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi. Lo ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Secondo il lancio di agenzia, Abu Mazen ha inoltre espresso la speranza di lavorare con Biden e la sua amministrazione per rafforzare le relazioni palestinesi-statunitensi e ottenere libertà, indipendenza, giustizia e dignità per il popolo palestinese.

Biden in precedenza aveva affermato che, se fosse stato eletto, non avrebbe annullato la decisione del presidente repubblicano in carica Donald Trump sul trasferimento dell'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, ma avrebbe anche aperto un consolato degli Stati Uniti a Gerusalemme est.

La leadership palestinese de facto non ha avuto contatti di alto livello con l'amministrazione Trump dal 2018, quando Washington ha annunciato la decisione di trasferire la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Anche l'Autorità Nazionale Palestinese è estremamente scettica sulle iniziative di pace di Trump, considerandolo di parte perché a favore di Israele.

I risultati ufficiali delle elezioni presidenziali statunitensi non sono ancora stati pubblicati, ma tutti i principali media statunitensi hanno già dichiarato Biden vincitore. Mentre Biden ha rivendicato la vittoria ieri, Trump ha sostenuto che la competizione non è ancora finita. E ha aggiunto che la questione andrà avanti nei tribunali.