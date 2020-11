Usa 2020: Joe Biden è il 46esimo presidente. "Ci attende un duro lavoro"

Kamala Harris al telefono con Biden, ce l'abbiamo fatta

Kamala Harris in tenuta da jogging che parla al cellulare con Joe Biden e dice: "Ce l'abbiamo fatta! Sarai il nuovo presidente degli Stati Uniti". E' il video di qualche secondo che la vice presidente eletta ha postato sul suo account Twitter per celebrare la vittoria.

Usa 2020, Joe Biden: "Ci attende un duro lavoro"

"America, sono onorato che tu abbia scelto me per governare il nostro grande Paese. Il lavoro che abbiamo davanti sara' duro, ma ti prometto questo: saro' il presidente di tutti gli americani, di chi mi ha votato e di chi non lo ha fatto. Ripaghero' la fiducia che hai riposto in me". Lo scrive su Twitter il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Usa 2020: Kamala Harris, abbiamo molto lavoro davanti, iniziamo

"Questa elezione riguarda molte piu' cose di Joe Biden. Riguarda l'anima dell'America e la nostra volonta' di combattere per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo". Lo scrive su Twitter la vicepresidente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris.

Usa 2020: Biden e' il 46esimo presidente

Il candidato democratico Joe Biden può contare su 273 voti elettorali dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania. Da New York a Washington esplode l'entusiasmo nelle strade degli Stati Uniti. I clacson festeggiano la vittoria di Joe Biden fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. Il neo presidente ha appreso della vittoria mentre era in Delaware con la sua famiglia.

USA 2020: CON JOE BIDEN, KAMALA HARRIS PRIMA DONNA VICEPRESIDENTE

Con l'annunciata vittoria di Joe BIDEN, per la prima volta una donna sarà vice presidente degli Stati Uniti,. Entra così nella storia Kamala Harris, discendente di immigrati indiani e giamaicani. Prima di lei due donne - Geraldine Ferraro e Sarah Palin- erano state candidate alla vicepresidenza, ma i candidati con cui correvano non sono stati eletti. L'unica candidata alla presidenza, Hillary Clinton, è stata sconfitta nel 2016.

Usa 2020, Biden presidente degli Stati Uniti, alla Casa Bianca il veterano politica

Il mandato come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d'America e' per Joe Biden il coronamento di una vita in politica, trascorsa tra alti e bassi. Laureato in scienze politiche nel 1965 a Newark, si specializzo' in legge nel 1968 a Syracuse, per poi essere ammesso nell'albo degli avvocati nel 1969, attivita' esercitata per un breve periodo e con modesto successo. Eletto nel consiglio della contea di New Castle dal 1970 al 1972, appena trentenne, nel 1972 Biden a sorpresa riusci' a farsi eleggere spodestando un affermato senatore repubblicano. Ma poche settimane dopo, sua moglie e sua figlia morirono in un incidente d'auto. Pensava di dimettersi per occuparsi dei suoi figli Beau e Hunter, ma lo speaker del Senato lo dissuase dal farlo. Cosi' Biden presto' giuramento il 5 gennaio 1973. E' stato senatore federale del Delaware per sette mandati consecutivi, fino al 2008, quando si dimise per assumere la funzione di vicepresidente degli Stati Uniti nell'amministrazione guidata da Barack Obama. Durante i suoi primi anni al Senato, Biden concentro' la sua attivita' politica su temi come la difesa dei consumatori e le questioni ambientali. Nel 1974, la rivista Time lo inseri' nella lista dei "200 volti per il futuro". In un'intervista di quello stesso anno, si defini' un "liberal sui diritti civili, sulle liberta' e sulla salute, ma conservatore su altri questioni, tra cui l'aborto e la leva militare".

Quella di quest'anno non e' la prima candidatura alla Casa Bianca per Joe Biden. La prima e' del 1987, quando l'allora quarantenne - che parti' come uno dei favoriti - si trovo' costretto a gettare la spugna dopo una serie di rivelazioni sul suo passato e di accuse plagi nei discorsi della campagna elettorale. Durante il mandato da senatore ha ricoperto numerosi importanti incarichi: dal 1987 al 1995 e' stato presidente della Commissione Giustizia del Senato federale, nel 2001 e' diventato presidente della commissione Esteri del Senato ricoprendo lo stesso ruolo per ben tre volte e risultando alla sua guida in fasi cruciali per la politica estera statunitense come la risposta agli attentati dell'11 settembre 2001 e delle votazioni in Congresso sull'inizio delle ostilita' contro l'Iraq di Saddam Hussein. Dal 2007, contemporaneamente all'incarico di presidente della Commissione Esteri del Senato, Biden e' stato presidente del Comitato di controllo sul narcotraffico internazionale del Congresso, incarico mantenuto fino al 2009 quando e' stato nominato vicepresidente. Presidente della Commissione giudiziaria del Senato, nel 1991 supervisiono' la conferma del giudice Clarence Thomas alla Corte Suprema, quando erano emerse le accuse di molestie sessuali contro il magistrato. Biden si trovo' poi ad organizzare un'audizione televisiva della sua accusatrice, Anita Hill, che si trasformo' in un fiasco: la professoressa di legge fu osteggiata da una giuria di soli uomini. Un incidente per il quale successivamente Biden presento' le scuse.

Tre anni dopo, recupera parte del credito perduto con l'adozione, su sua iniziativa, di una legge contro la violenza sulle donne. E' la legge di cui egli, a posteriori, si definira' "il piu' orgoglioso". Si tratta solo una parte di una riforma della giustizia penale molto piu' ampia, guidata sempre dallo stesso Biden. Passato in un momento in cui il crimine stava devastando parti della societa' americana, segna un consenso trasversale ad un approccio molto repressivo: oggi il "Crime Act" del 1994 viene considerato una delle cause dell'esplosione del numero di detenuti negli Stati Uniti, ma anche del fatto che la maggior parte dei detenuti nelle carceri Usa sono afroamericani nelle carceri. "E' stato un errore", ha ammesso Biden nel suo dibattito finale con Trump. Un altro "errore", a detta dello stesso Biden, fu quello di aver votato nel 2002, da presidente della Commissione Esteri, a favore dell'autorizzazione della guerra in Iraq, dopo aver organizzato l'audizione di molti testimoni che hanno portato la gente a credere - a torto - che il regime di Saddam possedesse armi di distruzione di massa.

Bocciato alle primarie, Biden fu scelto da Obama come compagno di corsa entrando alla Casa Bianca con lui nel gennaio 2009: nel pieno della crisi finanziaria. Da vicepresidente facilito' l'adozione da parte del Congresso di un enorme pacchetto di stimoli da 700 miliardi di dollari. A questo piano si attribuisce il merito del rimbalzo dell'economia americana. Dopo un'altra morte tragica, quella del figlio maggiore Beau per un tumore al cervello, Biden rinuncio' a candidarsi alla presidenza nel 2016, nonostante la sua forte popolarita', soprattutto tra gli elettori e i lavoratori neri. La partita cambia quattro anni dopo, quando decide di correre contro Donald Trump: vinte le primarie democratiche su una linea moderata, soprattutto grazie al sostegno degli afroamericani. E' dopo il ritiro di Bernie Sanders e l'endorsement di Obama, nell'aprile del 2020, che la corsa di Biden e' entrata nel vivo: ad agosto l'annuncia della senatrice Kamala Harris come 'running mate', prima candidata di colore (ha origini sia afroamericane che sud-asiatiche) alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Il 18 di quello stesso mese, Biden la nomina ufficiale come candidato democratico per l'elezione presidenziale del 2020. E ora la Casa Bianca.