Usa 2020, Trump non si impegna su un passaggio di poteri pacifico

Il presidente Donald Trump non si è "impegnato" sul trasferimento di poteri pacifico se dovesse perdere le elezioni di novembre a favore di Joe Biden. Lo ha fatto intendere rispondendo ai cronisti alla Casa Bianca. Ma non è l'unica iniziativa "singolare" del Tycoon. Trump ha affermato di voler bypassare l'Fda (Food and Drug Administration), l'autorità Usa sui farmaci, se ponesse eccessivi ostacoli al via libera al vaccino contro il coronavirus. Trump inoltre ha accusato l'Fda di aver politicizzato l'approvazione del vaccino.

A impensierire l'amministrazione Trump anche i manifestanti che sono scesi in piazza in diverse città Usa, comprese Washington Dc e New York, oltre a Louisville, nel Kentucky, dopo la sentenza sul caso dell'afroamericana Breonna Taylor che non ha previsto alcuna condanna per gli agenti coinvolti nella sua morte. "No giustizia, no pace", intonano alcuni manifestanti nella capitale Usa vicino alla piazza Black Lives Matter. In centinaia si sono riuniti davanti al Barclays Center di Brooklyn, a New York, reclamando giustizia per l'uccisione dell'afroamericana. Simili proteste sono state organizzate a Los Angeles, Philadelphia, Kansas City e Indianapolis.

A queste proteste sono seguite sparatorie che hanno raggiunto con colpi di arma da fuoco due agenti a Louisville, nel Kentucky, contro la decisione del gran giurì. Lo ha scritto Fox New. Le loro condizioni non sono note. Nessuno degli agenti coinvolti nel decesso di Taylor è stato incriminato. A Louisville i manifestanti non hanno abbandonato le proteste pur essendo scattato il coprifuoco alle 21 locali, le 3 di notte in Italia. Il capo della polizia di Louisville, Robert Schroeder, ha poi confermato che i poliziotti feriti sono due, entrambi in condizioni stabili. Un sospetto è stato preso in custodia.