Usa 2024, Biden annuncia la ricandidatura: "Non ho finito il mio lavoro"

Verso Usa 2024, Biden conferma: "Voglio ricandidarmi"

La mia intenzione è di candidarmi nel 2024". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante un'intervista rilasciata in esclusiva ad ABC News. Biden ha anche detto che ritiene "legittimo" che gli americani si interroghino sulla sua età, anche se non ritiene che i suoi 80 anni, che ne fanno il presidente più anziano della storia Usa, siano un fattore discriminante per la sua candidatura.

L'annuncio era arrivato per prima in realtà dalla moglie Jill Biden, che durante un tour in Africa ha dichiarato alla Associated Press: "Dice che non ha ancora completato il lavoro. Non ha finito quello che ha cominciato. Questo è il fattore più importante". Come spiega Repubblica, molti dicono che l’ultima parola spetterà proprio alla moglie, ma lei smentisce: "È ovvio che mi ascolta, perché siamo una coppia sposata. Però è uno che prende le sue decisioni, credetemi".

Come spiega Repubblica, "la popolarità di Biden resta bassa, intorno al 40%, ma le sue quotazioni si sono rialzate. Donald invece ha perso le terze elezioni consecutive, e quasi tutti si sono convinti che se la gara del 2024 sarà una ripetizione del 2020, Joe diventerà il favorito. Il discorso sarebbe diverso se i repubblicani mollassero Trump, scegliendo il cambio generazionale con DeSantis, Haley o altri più giovani".