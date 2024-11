Usa 2024, Trump vs Harris, Mosca smentisce accuse 'infondate', 'non c'entriamo con video fake'

Mosca smentisce le accuse "infondate" delle agenzie di intelligence americane, secondo cui avrebbe prodotto alcuni video fake relativi alle elezioni negli Stati Uniti, tra cui quello con un immigrato haitiano che sostiene di aver votato più volte in Georgia.

"Abbiamo visto le dichiarazioni dei servizi di intelligence statunitensi che accusano il nostro Paese di disseminare video falsi su violazioni elettorali negli Stati Uniti - si legge in una nota su Telegram dell'ambasciata russa a Washington - Consideriamo queste accuse infondate".

Usa: Greta Thunberg, 'Trump il più pericoloso'. Ma critica anche l'amministrazione Biden

"Non c'è dubbio che uno dei candidati, Donald Trump, sia molto più pericoloso dell'altro, Kamala Harris". Ad affermarlo in un post su 'X' è l'attivista ambientale svedese Greta Thunberg. "E probabilmente impossibile sopravvalutare le conseguenze che questa elezione avrà per il mondo e per il futuro dell'umanità", ha scritto la 21enne quattro giorni prima delle elezioni americane. Tuttavia Thunberg ha anche criticato l'amministrazione uscente - il presidente Joe Biden e la sua vicepresidente Kamala Harris - per il loro sostegno a Israele e alla sua offensiva nella Striscia di Gaza.

"Non dimentichiamo che il genocidio in Palestina si sta svolgendo sotto l'amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris, con il denaro e la complicità americana", ha scritto l'attivista. "Non è in alcun modo femminista, progressista o umanitario bombardare bambini e civili innocenti. E' il contrario". La giovane svedese ha esortato gli americani ad andare oltre ad esercitare il proprio diritto di voto e ad agire politicamente manifestando contro le "conseguenze catastrofiche dell'imperialismo americano" : "Il mio messaggio principale agli americani è di ricordare che non possono accontentarsi dell'opzione del meno peggiore", ha concluso Greta Thunberg.