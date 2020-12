Ospedale in Fiera Milano

Sono stati 3.054 i decessi registrati nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti, 300 in più del picco precedente, risalente a maggio, stando al Covid Tracking Project. Anche per i ricoveri si è registrato un record negativo, con 106.688 malati curati nelle strutture mediche. La media dei casi di contagio giornalieri si è attestata sui 200mila per un totale di circa 15,4 milioni di infezioni dall'inizio della pandemia, che ha già provocato

quasi 300mila morti nel paese.