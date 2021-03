Usa, 600000 morti entro luglio, 100 milioni di americani vaccinati

Il presidente Joe Biden ha promesso che il 4 luglio, l’Indipendence Day, gli Stati Uniti potrebbero celebrare la loro indipendenza dalla pandemia.

I numeri del Covid-19 sono in declino, per la prima volta, dopo un anno ma con decine di migliaia di morti previste nei prossimi mesi, gli esperti avvertono di non abbassare ancora la guardia.

"Penso che non dobbiamo farci ingannare” ha detto il dottor Paul Offit, direttore del Vaccine Education Center presso il Children's Hospital di Philadelphia. "Perchè in estate le persone penseranno che è finita e questo sarà un male. Se non arriviamo almeno all'80% di immunità di gregge, quando arriverà l'inverno, ci sarà una nuova un'impennata".

Nell’ultima settimana, gli Stati Uniti hanno registrato una media di 56.240 nuovi casi al giorno - il più basso da metà ottobre - e 1.437 morti al giorno, il più basso dal 19 novembre.

Ma se il modus operandi resta in vigore come ora, 23.000 persone in più potrebbero morire per il virus entro aprile, secondo una proiezione dell'Istituto per la metrica e la valutazione della salute.

Eppure molti stati hanno iniziato ad allentare le misure. A causa di ciò e delle nuove varianti l’IHME ha aumentato la previsione di vittime per Covid-19 entro il 1 ° luglio di altre 22.000 persone.

Complessivamente, l'IHME prevede quasi 600.000 decessi per Covid-19 entro il 1 ° luglio, rispetto al numero attuale di circa 530.000 decessi registrati.

Quello che gli Stati Uniti stanno facendo da adesso potrebbe avere un impatto sulla traiettoria della pandemia, ha detto il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie Rochelle Walensky.

"Penso che marzo e aprile siano mesi importanti e critici-ha detto- perchè questo virus iper-trasmissibile potrebbe provocare un'altra ondata dopo le vacanze di primavera. D'altra parte, stiamo aumentando le vaccinazioni così velocemente, e quello che vogliamo veramente fare è solo dare a quei vaccini una possibilità di combattere e non lasciare che questo virus aumenti di nuovo".

Per coloro che sono stati vaccinati, il CDC ha rilasciato nuove linee guida, mantenendo le raccomandazioni contro i viaggi.

Alcuni si sono chiesti se le linee guida siano troppo rigide.

"Dobbiamo essere umili con questo virus-ha detto Walensky-“perchè ogni volta che ci siamo sentiti vincitori abbiamo avuto un enorme aumento di contagi”.

Circa 1 persona su 10 negli Stati Uniti - circa 33,9 milioni di persone - è completamente vaccinata e quasi 1 persona su 5 - più di 64 milioni - ha ricevuto una dose. Quasi 100 milioni di americani sono così passati dalla vaccinazione.

"Se arriva il 4 luglio e la tua famiglia è stata vaccinata e i tuoi vicini in fondo sono stati vaccinati, allora puoi assolutamente riunirti per un barbecue", ha detto giovedì il dottor Jonathan Reiner che ha aggiunto “Aver fatto il vaccino non è solo il biglietto per la vaccinazione, è il pass per riportare le persone negli uffici, per far aprire le sale cinematografiche, per riempire i campi da baseball, per riportare le persone sugli aerei”.

La nazione sarà comunque ancora in lotta con i sopravvissuti al Covid-19 che soffrono gli effetti della malattia molto tempo dopo essere stati infettati.

"Sappiamo che 525.000 dei nostri concittadini americani sono morti, ma sappiamo anche che decine di milioni sono stati infettati, non sono morti, per fortuna e si sono ripresi. Ma vorremmo sapere quali saranno gli effetti a lungo termine per quegli individui” hanno detto molti medici che sostengono come “si stia davvero vedendo solo la punta dell'iceberg quando si pensa al medio termine dove immaginiamo ci sarà ancora disabilità e molta sofferenza”.

Uno studio recente ha rilevato che il 30% di quelli con Covid-19 continua ad avere sintomi fino a nove mesi dopo l'infezione iniziale e il National Institutes of Health ha lanciato una ricerca da 1 miliardo di dollari per studiare gli effetti sulla salute a lungo termine.