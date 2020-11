Usa2020, come funziona il riconteggio dei voti? Ecco quando si può richiedere

La campagna di Donald Trump ha chiesto ufficialmente il riconteggio delle schede in Wisconsin, dove la vittoria e' stata assegnata allo sfidante dem Joe Biden, mentre in altri Stati ha fatto ricorso alle vie legali per cercare di fermare lo scrutinio. Le regole variano da Stato a Stato: in Arizona, il riconteggio e' automatico se il margine tra i due candidati e' pari o inferiore allo 0,1% dei voti. Anche il Pennsylvania e' automatico, ma se la differenza tra i due candidati e' entro mezzo punto percentuale. In Georgia, invece, sono gli sfidanti che possono chiedere il riconteggio quando il distacco e' inferiore all'1% del numero totale delle schede, mentre in Wisconsin la legge prevede che se la distanza e' entro l'1%, e' il candidato in svantaggio che puo' chiedere un nuovo scrutinio