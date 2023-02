Usa, l'80enne Biden costretto ad un check-up medico. Ricandidatura a rischio

Usa, Biden in bilico: dalla sfida a Trump alle perquisizioni dell'Fbi

Joe Biden completerà un controllo medico di routine oggi, un passo cruciale per il più anziano presidente degli Stati Uniti in vista della sua candidatura alla rielezione nel 2024. La Casa Bianca ha promesso di rendere pubblico il referto del medico dell'ottantenne presidente, come ha fatto anche in occasione del suo precedente controllo nel 2021. Questa volta, con la campagna repubblicana del 2024 già in corso, il rapporto sarà esaminato ancora più da vicino. Nonostante gli scarsi indici di gradimento, Biden ha lasciato intendere da tempo la sua intenzione di ricandidarsi, potenzialmente in vista di una rivincita della battaglia del 2020 con il suo predecessore Donald Trump, che ha già dichiarato la sua candidatura. L'Fbi, intanto, ha condotto due perquisizioni presso l'Università del Delaware in relazione all'indagine sulla gestione di documenti riservati da parte del presidente Joe Biden, lo scrive il sito della Cnn.

Le ricerche sono state condotte nelle ultime settimane, con il consenso e la collaborazione del team legale del presidente, ha detto la fonte alla tv. La biblioteca dell'Università del Delaware, l'alma mater di Biden, ospita una vasta raccolta di documenti del periodo del presidente al Senato, secondo il suo sito web . Gli investigatori hanno recuperato materiali da due sedi universitarie in due giorni diversi. Il materiale non sembra essere classificato, secondo la fonte, ma ora è in fase di revisione da parte dell'Fbi. Sono stati esaminati due lotti separati di documenti durante le perquisizioni: un archivio di materiali dell'epoca di Biden al Senato degli Stati Uniti e documenti che Biden ha inviato all'università negli ultimi anni.