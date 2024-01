Usa, Austin ricoverato in ospedale. Ma Biden non sapeva nulla: è scandalo

Usa, Austin ricoverato in ospedale. Ma Biden non sapeva nulla: scoppia lo scandalo

Arriva una nuova grana per "sleepy Joe". Il Pentagono non aveva informato neanche il presidente Joe Biden del ricovero in ospedale del segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Lo rivela Politico che cita due funzionari statunitensi, secondo i quali il ricovero del capo del Pentagono è stato tenuto nascosto per tre giorni e rivelato solo a emergenza finita. Secondo quanto riportato, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della Casa Bianca non hanno saputo del ricovero di Austin - avvenuto il primo gennaio - fino a quando il Dipartimento della Difesa non ha inviato la notizia il 4 gennaio. Sullivan avrebbe informato Biden poco dopo la notifica di giovedì del Dipartimento della Difesa.

Secondo le fonti, è improbabile che Austin avesse comunicato la notizia a Biden in privato prima che Sullivan fosse informato. "Se Jake non lo sapeva, non poteva saperlo nemmeno il presidente", ha riferito uno di loro. "Chi gli avrebbe detto delle condizioni di Austin se non Jake? E se qualcuno lo avesse detto al presidente, sarebbe stata la sua prima chiamata", ha aggiunto.

La notizia della situazione di Austin sarebbe stata uno shock per tutto lo staff della Casa Bianca, che ignorava le condizioni di salute del capo del Pentagono dovute a complicazioni di un recente intervento medico. Il Pentagono non ha reso pubblica la notizia fino a venerdì sera, informando il Congresso circa 15 minuti prima di rilasciare una dichiarazione pubblica. In una dichiarazione di sabato successiva alla diffusione della notizia, Austin si sarebbe preso "la piena responsabilità delle decisioni in merito alla divulgazione”.