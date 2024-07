Usa, "candidare Biden è abuso su anziano". 11 deputati dem chiedono il ritiro

Usa, il regista Moore: "Candidare Biden è un abuso su un anziano". 11 deputati dem chiedono il suo ritiro

È iniziata la settimana più difficile per il presidente Usa Joe Biden, sotto gli occhi dei Paesi alleati attesi a Washington per il vertice in cui la Nato celebra il suo 75/o anniversario. Quindi Biden ha già previsto spostamenti in Michigan il 12 luglio, poi in Texas e Nevada la settimana seguente. Il portavoce della campagna elettorale di Biden, Ammar Moussa, ha insistito: "Non vedo come potrebbe essere più chiaro» sull’intenzione di restare in pista. La linea che segue il suo staff è quella di sostenere che il presidente è vittima «di un accanimento mediatico sconnesso dalla realtà".

Intanto la Cnn svela che sono undici i deputati Dem che chiedono il ritiro dalla corsa al presidente uscente. Mentre una riunione che doveva parlare dell’argomento è stata annullata nelle ultime ore. Biden ha detto di essere "pronto per il lavoro" ai giornalisti che gli chiedevano del vertice Nato. Al suo posto dovrebbe subentrare la Harris, ritengono i democratici della Camera americana. Spingere Joe Biden a restare in corsa per la Casa Bianca è una "forma di abuso su una persona anziana". Lo ha detto il regista premio Oscar Michael Moore, sottolineando come a suo avviso il presidente americano dovrebbe fare un passo indietro e sottoporsi a un esame medico completo.