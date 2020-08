Usa, Casa Bianca: la consigliera Conway lascia Trump

Un'altra dimissione eccellente alla Casa Bianca: Kellyanne Conway, tra i consiglieri più longevi al fianco del presidente americano Donald Trump, ha annunciato che lascerà l'incarico alla fine del mese per dedicare più tempo alla famiglia.

La 53enne è stata al fianco del magnate newyorkese fin dalla prima ora, gestendo la sua campagna presidenziale nel 2016, prima di approdare alla Casa Bianca, facendosi una reputazione per i suoi litigi con i giornalisti.

Usa, Casa Bianca: Conway lascia Trump

"E' completamente una mia scelta", ha spiegato lei stessa in un tweet, sottolineando che i suoi quattro figli inizieranno a breve un nuovo anno scolastico e universitario "da casa in remoto per almeno alcuni mesi".

"Come milioni di genitori in tutto il Paese sanno, questo richiede un livello di attenzione e vigilanza che è inusuale in questi tempi". "Col tempo, annuncerò i miei piani futuri, per il momento, per i miei amati figli, ci sarà meno dramma, più mamma".

Anche il marito, George Conway, ha annunciato che lascerà il Lincoln Project al quale sta lavorando, senza smettere di sostenerlo "con passione". Il famoso avvocato di New York è notoriamente critico nei confronti di Trump ma come ha sottolineato la stessa Kellyanne: "Non siamo d'accordo su molte cose ma siamo uniti su ciò che conta di più, i bambini". Sabato scorso la figlia 15enne Claudia ha scritto su Twitter di essere "devastata" all'idea che la madre avrebbe parlato alla convention repubblicana che prende avvio oggi, assicurando che avrebbe cercato di ottenere la libertà legale "a causa di anni di traumi infantili e abusi". Neanche 24 ore dopo e' arrivato l'annuncio delle dimissioni della madre.