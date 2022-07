Usa-Cina, telefonata di 2 ore tra Biden e Xi: “Scambi approfonditi”

Usa-Cina, i presidenti Joe Biden e Xi Jinping hanno avuto una conversazione telefonica di oltre 2 ore

Dopo mesi di gelo contatto telefonico tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping. La Casa Bianca non ha fornito un comunicato sui contenuti del colloquio, limitandosi per ora a rendere noto che la telefonata, cominciata alle 08:33 ora statunitense, è andata avanti per due ore e 17 minuti, compresa la traduzione.

Nel corso della telefonata i due presidenti avrebbero avuto "scambi approfonditi sulle relazioni sino-statunitensi e su questioni di comune preoccupazione". Questi sono stati giorni di grande tensione tra Cina e Stati Uniti a causa del viaggio annunciato dalla presidente della Camera statunitense, Nancy Pelosi, a Taiwan.

La Cina ha immediatamente condannato questa possibilità: "La visita avrebbe come risultato quello di minare gravemente la sovranità e l’integrità territoriale della Cina” ha riferito il presidente Xi Jinping attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijiang. Per la Repubblica popolare cinese infatti, Taiwan è una provincia ribelle che violerebbe gravemente il principio di “una sola Cina”.

Secondo quanto riferisce il quotidiano cinese Global Times il presidente Usa, Joe Biden, nella sua conversazione con il leader cinese, Xi Jinping, ha ribadito che la posizione degli Stati Uniti sul principio dell''unica Cina' rimane la stessa e non cambierà, e cioè che gli Stati Uniti non sostengono "l'indipendenza di Taiwan".

Nel corso del colloquio telefonico Xi Jinping ribadisce che "la posizione del governo cinese e del popolo cinese sulla questione di Taiwan è coerente ed è la ferma volontà di oltre 1,4 miliardi di cinesi di salvaguardare risolutamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina". Rinnova inoltre l'opposizione di Pechino al "separatismo" e alle "interferenze di forze esterne" sulla questione di Taiwan.

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha poi auspicato che gli Usa si attengano al principio dell'’unica Cina’, che per Pechino implica la sovranità su Taiwan, e ai tre comunicati congiunti su cui sono state stabilite le relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Il presidente Xi aggiunge che "chi gioca con il fuoco, si da' fuoco".