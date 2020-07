Si aggiunge un nuovo focolaio di tensione tra Usa e Cina. L'Fbi è a caccia di una ricercatrice cinese che ritiene si sia nascosta nel consolato a San Francisco: la donna vorrebbe evitare l'arresto perchè accusata di un visto falso e di nascondere che in realtà è legata all'esercito. Ma fa parte, secondo gli inquirenti americani, di un programma cinese per infiltrare in Usa scienziati sotto mentite spoglie.

E' l'ultimo tassello della grave crisi commerciale, politica e diplomatica che si è aperta tra i governi di Stati Uniti e Cina. E segue di poche ore l'ordine dell'amministrazione Trump di chiudere il consolato cinese nella città di Houston, in Texas, una vicenda accompagnata da pesanti accuse alla Cina di spionaggio. Pechino ha risposto minacciando "ritorsioni" che non si sono ancora materializzate.

Secondo i documenti depositati presso il tribunale della California, il 20 giugno l'FBI ha interrogato Tang Juan, ricercatrice di biologia presso l'Università della California, e l'ha accusata, sei giorni dopo, di aver commesso una frode nelle procedure per il visto. Gli inquirenti ritengono che la donna abbia dichiarato il falso sostenendo di non aver mai prestato servizio nelle forze armate del suo Paese. E invece hanno scoperto le foto della scienziata in uniforme e verificato che ha lavorato presso l'università di medicina militare dell'aeronautica cinese.

Usa contro Cina: "Spia in consolato a San Francisco"

Nell'interrogatorio la donna ha sostenuto che indossare l'uniforme militare è obbligatorio per frequentare l'università. Ma da una perquisizione nel suo appartamento, compiuta lo stesso giorno dell'interrogatorio, sarebbero state trovate ulteriori prove della sua affiliazione all'Esercito popolare di liberazione.

Dopo l'interrogatorio, Tang si è resa irreperibile e ora sembra sia nascosta nel consolato cinese a San Francisco. Nelle carte giudiziarie si menzionano anche altri due ricercatori cinesi, che avrebbero lavorato in altrettante università californiane, San Francisco e Duke: anche loro sono sospettati di aver fornito false informazioni sulle loro generalità, ma nei loro confronti per ora non ci sono ancora mosse imputazioni giudiziarie.

Gli Usa però adesso sostengono che le vicende non sono casi isolati: sembrano invece "far parte di un programma condotto dalla Cina - e in particolare dall'Università di medicina militare e dalle istituzioni associate - per inviare scienziati militari negli Stati Uniti con false generalità o dichiarazioni false sulla loro vera occupazione". Prima della chiusura del consolato cinese a Houston, gli Stati Uniti avevano già sanzionato undici aziende cinesi per gli abusi alla minoranza musulmana nella regione dello Xinjiang, e avevano denunciato due "hacker" cinesi che avrebbero tentato di rubare dati del vaccino per il Covid-19 e segreti della tecnologia militare.

Pechino parla di calunnie e persecuzione politica ai danni di studenti e ricercatori. Ma il presidente Donald Trump ha una rielezione davanti e mostrarsi duro con la Cina è anche un modo per aumentare la sua credibilità in termini di sicurezza nazionale.