Usa, costante il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump

11 punti distanziano Joe Biden da Donald Trump (53% contro il 42%) nel gradimento degli americani secondo l’ultima indagine di NPR/PBS News Hour/Marist Poll di giugno. In un mese cruciale in cui il 71% degli americani ha visto il Coronavirus come una minaccia seria e dopo che la pandemia ha fatto nel Paese 170000 morti e 5 500000 contagiati.

Il 60% degli intervistati ha dichiarato di volersi vaccinare quando il vaccino sarà disponibile, mentre il 35% no. Su questo tema Anthony Fauci, numero uno sanitario della task force di Trump contro il virus si è detto preoccupato sulle scetticismo verso il vaccino che potrebbe portare ad un rallentamento della guerra alla pandemia.’Dobbiamo ammettere-ha detto Fauci che in questo Paese c’è un movimento anti-vax contro il quale dobbiamo lottare’.

Sempre nello stesso rapporto è emerso che il 75% degli americani crede alle parole dei responsabili della sanità sia a livello nazionale che locale. Mentre non altrettanta fiducia è riposta nelle parole del Presidente Trump ( solo il 31% ci crede) e nemmeno in quelle dei media ( solo il 46% li ritiene affidabili).

Biden secondo il rapporto avrebbe saputo gestire meglio di Trump sia la pandemia che i problemi razziali. 53% a 37% per la pandemia. 58% a 34% per quanto riguarda i temi razziali. Mentre sui temi economici il Presidente mantiene ancora un ristretto vantaggio, 47% a 45%, anche se la forchetta si è ristretta di molto in pochi mesi.

Anche molti indipendenti si sono dichiarati a favore del democratico, il 52%.

Ed ancora. Biden ha al momento il favore dei voti degli afroamericani, dei giovani, dei bianchi con un diploma e residenti nelle aree urbane. Trump ha un forte supporto dalla Chiesa Evangelica e dai bianchi senza diploma residenti nelle aree rurali. Dove i due avversari adesso sono molto vicini è nel consenso tra la popolazione bianca, prima molto favorevole a Trump.

Un altro aspetto interessante emerso nel sondaggio è che Biden è in vantaggio di 19 punti su quel target di votanti che non amano nessuno dei candidati. Nel 2016 questi indecisi garantirono a Trump la vittoria.

L'unico segnale positivo per il Presidente è la fiducia inalterata dei suoi supporter. Questi sono generalmente più entusiasti dei fan di Biden.Il 76% afferma di sostenerlo pienamente mentre solo il 64% dice questo di Biden.

Un altro aspetto che potrebbe influenzare positivamente la tendenza favorevole a Joe Biden, e che il rapporto non ha potuto verificare, è la scelta come VC di Kamala Harris la combattiva senatrice della California.

Ma al momento continuano ad essere tanti i segnali di allarme per il repubblicano.