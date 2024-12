Usa, Fbi indaga su misteriosi droni avvistati: New Jersey, New York, campo da golf di Donald Trump e...

Le segnalazioni dei misteriosi droni sono diventate oggetto di indagine dell'Fbi. Alcuni di questi sono stati avvistati vicino a installazioni militari e vicino al campo da golf di Donald Trump a Bedminster. Sebbene non stiano rappresentando un pericolo per la sicurezza, l'Fbi sta indagando

Trump: "Avvistati droni misteriosi, abbatteteli". Casa Bianca: "Volano legalmente"

"Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli", ha dichiarato il presidente eletto sul suo social Truth. I timori per gli avvistamenti stanno salendo e innervosendo anche il Congresso americano, che chiede risposte alle autorità.

La Casa Bianca ha riferito che un esame degli avvistamenti segnalati mostra che molti di essi sono in realtà velivoli con equipaggio che volano legalmente

Usa: droni misteriosi in volo sul New Jersey, governatore chiede risorse a Biden

Cresce la preoccupazione per i droni misteriosi che da settimane vengono avvistati nei cieli del New Jersey, e non solo. Il governatore Phil Murphy ha così inviato una lettera a Joe Biden in cui chiede "più risorse per comprende cosa vi sia dietro questa attività". "I residenti del New Jersey hanno diritto ad informazioni più concrete su questi avvistamenti e su che cosa li sta provocando", prosegue la lettera del governatore democratico che sottolinea come in questo momento vi siano "più domande che risposte e questo sta provocando un eccesso di teorie complottiste sui social media e altre piattaforme online".

Droni misteriosi sono stati avvistati anche nello stato di New York, in Pennsylvania, ed oggi anche l'ex governatore del Maryland, il repubblicano Larry Hogan, ha detto di aver visto "una decina di grandi droni nel cielo sopra Davidsonville", che si trova a poche decine di chilometri da Washington. L'Fbi sta sostenendo le indagini delle polizie locali, e il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, è intervenuto dicendo che "al momento non abbiamo prove che questi droni costituiscano una minaccia alla sicurezza nazionale o abbiamo un legame con entità straniere".