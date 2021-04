Usa, esplode l’immigrazione illegale oltre 170000 illegali entrati a marzo

“Oltre 171000 persone, per la maggior parte centroamericani sono stati arrestati dalla polizia di frontiera americana nel mese di marzo” è il più alto numero registrato in un mese da oltre 15 anni.

E’ questo sicuramente un grande ostacolo messosi di traverso alla cavalcata trionfale di Joe Biden nei primi mesi di presidenza. Trionfale per un paio di risultati raggiunti in breve tempo: quasi 200 milioni di vaccinati in meno di 100 giorni (oltre 3 milioni al giorno) e 2000 trilioni di dollari di ristori fatti approvare per aiutare l’economia in sofferenza.

Ma, sul versante migratorio, è stato raggiunto anche un altro triste record, quello del più alto numero di minori non accompagnati che sono entrati nel paese: 18000.

Due record che hanno scatenato le proteste dei repubblicani che legano il boom di arrivi ai messaggi di apertura del nuovo presidente.

I dati provvisori dell'Office of Customs and Border Protection indicano senza dubbio una tendenza in crescita per l’anno che va dall’ottobre 2020 fino al settembre del 2021.

Gli arrivi al confine con il Messico sono aumentati del 70% da gennaio (78.442). Il democratico Biden alla Casa Bianca è stato sicuramente visto come un messaggio di speranza per tante famiglie del Salvador, dell’Honduras e del Guatemala, martoriate da anni di povertà, violenza e disastrosi cambiamenti climatici.

Il governo, ha ripetuto più volte di non entrare in Usa perchè i confini non sono aperti. Gli aiuti, hanno ripetuto i funzionari governativi, verranno sicuramente dati ma direttamente nei paesi di origine. Mas ls comunicazione non è stata sufficiente. Il Segretario per la Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas, ha confermato che gli Stati Uniti sono molto vicini ad avere il maggior numero di arrivi degli ultimi 20 anni.Stiamo respingendo la maggior parte dei single e delle famiglie ma non espelliamo minori non accompagnati”.

La polizia di frontiera ha arrestato più di 99.000 adulti single al confine con il Messico. Un aumento importante rispetto agli oltre 71.000 arrivati ​​a febbraio. Ma l’attuale trend migratorio è principalmente giovane. Negli ultimi sei mesi, 48000 minori non accompagnati sono entrati negli Stati Uniti, una cifra di gran lunga superiore agli arrivi di minori durante tutto il 2020.

Ma il trend non sembra fermarsi. A febbraio sono arrivati ​​oltre 9.000 minori (+98% rispetto ad ottobre). Marzo quasi 19000 minori.

L’ emergenza sui confini meridionali è visibile ad occhio nudo e sono stati allertati elicotteri e droni per pattugliare.

E la battaglia politica è iniziata molto forte con la visita di senatori conservatori in un centro di detenzione in Texas. Migranti stipati, cosi come erano ai tempi di Trump, tanti minori non accompagnati e il 14% positivi al Coronavirus.

Condizioni considerate del tutto inaccettabili dal presidente Joe Biden che sta cercando di correre ai ripari.