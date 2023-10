Usa, evitato lo shutdwon in extremis. Impegno per continuare ad aiutare Kiev

Washington continuera' a fornire un sostegno fondamentale all'Ucraina dopo che gli aiuti al paese sono stati esclusi dall'accordo del Congresso per scongiurare lo shutdown



La minaccia di uno shutdown del governo federale si è improvvisamente allontanata nella tarda serata di sabato, quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge di finanziamento temporaneo per tenere aperte le agenzie con poco tempo a disposizione, dopo che il Congresso si era affrettato ad approvare l'accordo bipartisan. Il pacchetto elimina gli aiuti all'Ucraina, una priorità della Casa Bianca osteggiata da un numero crescente di legislatori del Partito Repubblicano, ma aumenta l'assistenza federale per i disastri di 16 miliardi di dollari, soddisfacendo l'intera richiesta di Biden. La legge finanzia il governo fino al 17 novembre. "Questa è una buona notizia per il popolo americano", ha dichiarato Biden in un comunicato. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti "non possono in nessun caso permettere che il sostegno americano all'Ucraina venga interrotto" e si aspetta che McCarthy "mantenga il suo impegno nei confronti del popolo ucraino e garantisca il passaggio del sostegno necessario per aiutare l'Ucraina in questo momento critico".

Usa: impegno bipartisan Senato, continueremo ad aiutare Kiev

Washington continuera' a fornire un sostegno fondamentale all'Ucraina dopo che gli aiuti al paese sono stati esclusi dall'accordo del Congresso per scongiurare lo shutdown. E' quanto si legge in una dichiarazione bipartisan di senatori Usa di entrambi i partiti. Tra i firmatari anche i due leader del partito Repubblicano e di quello Democratico in Senato, Mitch McConnell e Chuck Schumer. "Nelle prossime settimane, prevediamo che il Senato lavorera' per garantire che il governo degli Stati Uniti continui a fornire sicurezza e sostegno economico cruciali e duraturi all'Ucraina - si legge nella nota - sosteniamo gli sforzi dell'Ucraina volti a difendere la propria sovranita' contro la sfacciata aggressione di Putin e ci uniamo alla forte maggioranza bipartisan dei nostri colleghi in questo lavoro essenziale. Con gli occhi dei nostri partner, alleati e avversari puntati su di noi, comprendiamo profondamente l'importanza della leadership americana e ci impegniamo a rafforzarla dall'Europa all'Indo-Pacifico", conclude la dichiarazione.