Usa, non c'è pace per Weinstein: condannato ad altri 16 anni per stupro

Usa, l'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 16 anni per stupro

Nel 2020 l'ex produttore cinematrografico Harvey Weinstein è stato condannato a 23 di carcere, a questa si aggiunge una nuova pena inflitta da un tribulane di Los Angeles, al termine del secondo processo di 16 anni per molestie e stupri. La sentenza del 23 febbraio conferma anche che l'ex "re di Hollywood" finirà i suoi giorni dietro le sbarre. L'udienza per la definizione della pena si è svolta quasi due mesi dopo il verdetto della giuria che aveva riconosciuto Weinstein colpevole di aver stuprato un'ex modella e attrice russa, giunta a Los Angeles da Roma per un festival cinematografico nel febbraio 2013.

Usa, una nuova condanna si aggiunge alla pena di 23 anni di Harvey Weinstein

Al 70enne, ex produttore di Hollywood si aggiunge una nuova condanna per accuse simili, cui sta scontando la pena di 23 anni. Harvey Weinstein è intervenuto in aula, proclamandosi innocente. La donna vittima degli abusi, identificata solamente col nome fittizio di "Jane Doe 1", è scoppiata in lacrime mentre Weinstein prendeva la parola.