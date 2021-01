Trump, i Dem vogliono la rimozione immediata o impeachment. Biden dice no

E' ilmomento di invocare il 25esimo emendamento e rimuovere "immediatamente" Donald Trump. Lo afferma il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer. Il vicepresidente americano Mike Pence si opporrebbe alla rimozione di Donald Trump dal suo incarico ricorrendo al 25mo emendamento. Lo riporta il New York Times. Per attivare questa strada serve il consenso del vicepresidente e della maggioranza del governo. I leader democratici hanno gia' affermato che senza il ricorso al 25mo emendamento sono pronti a considerare un nuovo impeachment.

Non solo. A opporsi ci sarebbe lo stesso Biden, che non avrebbe alcun desiderio di aprire una nuova procedura di impeachment nei confronti di Donald Trump e non ha alcuna intenzione di intervenire sull'ipotesi del ricorso al 25mo emendamento. Lo riporta la Cnn citando fonti vicine al presidente eletto degli Stati Uniti. Quest'ultimo preferirebbe rimanere concentrato sul suo insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio e considererebbe l'eventuale rimozione di Trump un atto che non aiuterebbe a unificare il Paese.

Usa, Biden: sono stati "terroristi interni" non "manifestanti"

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha denunciato i rivoltosi pro-Trump sottolineando che "non si è trattato di dissenso", "non si è trattato di disordini. Non è stata una protesta", quindi "non chiamateli manifestanti, erano facinorosi, insurrezionisti, terroristi interni". Biden ha poi raccontato che una delle sue nipoti, Finnegan, gli ha mandato un messaggio sottolineando le centinaia di agenti a difesa del Lincoln Memorial la scorsa estate per le proteste per la morte di George Floyd. "Nessuno può venirmi a dire che se fosse stata una protesta del Black Lives Matter, non sarebbero stati trattati molto diversamente dal gruppo di criminali che ha assaltato il Campidoglio. Sappiamo tutti che è vero. E' inaccettabile, totalmente inaccettabile".

USA: FONTI, PENCE VUOLE ANDARE A INSEDIAMENTO BIDEN MA NON E' STATO ANCORA INVITATO

Mike Pence vuole partecipare alla cerimonia di insediamento di Joe Biden, il prossimo 20 gennaio. "C'è questo piano", ha detto una fonte vicina al vice presidente, secondo quanto scrive la Cnn. Un'altra fonte sostiene che il vice presidente sia oggetto di pressioni da parte di gente a lui vicina perché partecipi alla cerimonia, alla quale tra l'altro non è stato ancora formalmente invitato.

Usa: si dimette Paul Irving, responsabile sicurezza Camera

Paul Irving, responsabile della sicurezza della Camera dei Rappresentanti Usa, si e' dimesso in seguito all'assalto dei manifestanti pro Trump alla sede del Congresso. Lo ha annunciato la speaker della Camera, Nancy Pelosi, che ha chiesto anche le dimissioni del capo della Capitol Police, Steven Sund, che, secondo 'Politico', intende restare al suo posto. Pelosi ha lamentato che Sund, "non ci ha nemmeno chiamato dall'accaduto". Il leader dei dem al Senato, Chuck Schumer, ha da parte sua promesso che licenziera' il responsabile della sicurezza Mike Stenger dopo l'insediamento della nuova amministrazione Usa.