Usa, il Colorado abolisce la pena di morte

Il Colorado è destinato a diventare il 22 ° stato degli Stati Uniti ad abolire la pena di morte dopo che i legislatori hanno approvato mercoledì un disegno di legge che il governo democratico di Jared Polis si è impegnato a firmare.

Il passaggio era stato praticamente certo con i democratici che detenevano una maggioranza sostanziale alla Camera - anche con diversi legislatori democratici che hanno partecipato al voto.

Il disegno di legge approvato dal Senato statale dominato dai democratici a gennaio si applicherebbe ai reati accusati a partire dal 1 ° luglio e non inciderebbe sul destino di tre uomini nel braccio della morte del Colorado che subiranno l'esecuzione per iniezione letale. Ma Polis ha suggerito che potrebbe prendere in considerazione la grazia.

"Tutte le richieste di clemenza sono decisioni pesanti che il governatore giudicherà in base ai loro meriti individuali", ha dichiarato il portavoce della Polis Conor Cahill.

L'ultima esecuzione del Colorado è stata effettuata nel 1997, quando Gary Lee Davis è stato messo a morte per iniezione letale per il rapimento, lo stupro e l'omicidio del 1986 di una vicina, Virginia May.