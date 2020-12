Usa, l'intelligence incontra il team Biden. Nonostante Trump

L'intelligence militare avrà domani un primo incontro con il team di transizione del presidente americano eletto Joe Biden. Lo ha reso noto il Pentagono, dopo che ieri il Washington Post aveva scritto che la squadra di Biden ancora non era riuscita a fissare un incontro con l'intelligence militare, mentre già ha incontrato funzionari della Cia e del direttorato per l'Intelligence.

"Le accuse di fonti anonime sul mancato rispetto degli impegni per la transizione" da parte del dipartimento della Difesa sono "false insultanti", ha dichiarato il capo del Pentagono ad interim, Christopher Miller. Dal 23 novembre, l'ammnistrazione Usa ha dato il via agli incontri per la transizione fra la presidenza di Trump e Biden, ma tutto viene complicato dal fatto che il presidente uscente si rifiuta per ora di concedere la sconfitta.