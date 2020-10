Usa, la pantera Kamala Harris graffia un ieratico Mike Pence

Ed è stata anche la volta, la prima e l’ultima del dibattito tra vicepresidente in carica il repubblicano Mike Pence e la vicepresidente nominata in gara, la democratica Kamala Harris quello che è iniziato alle 3 di mattina europee, le 21 americane. I due avversari erano a Salt Lake City nello Utah, a quattro metri di distanza l’uno dall’altro e con pareti di plexiglass come divisori, entrambi negativi al Coronavirus. Filo di perle lei, cravatta rossa lui.Protagonista divertente di parte del tempo la mosca che si è posata sui capelli candidi di Pence, più volte ripresa e diventata virale su twitter.

Un’ora e mezza di dibattito con nove temi da sviluppare in dieci minuti ognuno.

‘Gli americani si meritano un dibattito civile’ ha intimato all’inizio il moderatore, la giornalista Susan Page, con un velato accenno al primo scontro tra Presidenti. Il tono è stato calmo e rispettoso. Entrambi hanno più volte negato con la testa le affermazioni dell’altro. Ma quella che è sembrata più trattenersi è stata la senatrice che una volta ha persino detto Pence che ‘adesso mi lascia parlare è il mio turno'

‘E’un onore stare di fronte a Lei’ ha detto Pence alla sua rivale all’inizio ma la tensione è cresciuta mano a mano che il dibattito cresceva.

Usa 2020: Cnn, Harris vince 59 a 38 su Pence La senatrice Kamala Harris batte con un ampio margine il vice presidente Mike Pence: almeno questo e' il verdetto degli elettori, secondo un sondaggio della Cnn: circa sei elettori su 10 (il 59%) hanno detto che Harris ha avuto la meglio, contro il 38% secondo cui e' stato Pence a prevalere.

La pandemia è stata il fil rouge del dibattito.La senatrice ha detto che Trump sapeva della gravità della pandemia ma ha taciuto il pericolo agli americani. Pence la ha accusata di mettere in dubbio la bontà del vaccino e che arriverà a fine anno. ’Se me lo dirà Fauci-ha risposto Kamala Harris-gli crederò'.

Un altro punto molto caldo è stato quello relativo all’economia. Il vice presidente ha assicurato che Biden alzerà le imposte e metterà fine all’industria del petrolio per la sua idea di sviluppo ‘green’. Harris ha risposto semplicemente che ’sono tutte menzogne’. E comunque anche in questo caso, anche se in forma minore, la moderatrice ha fatto fatica a mantenere la calma ed evitare interruzioni nel dibattito.

Il volto ieratico di Pence ha contrastato con la gestualità esplosiva della Harris, che possiede l’energia che manca a Biden. La Harris ha mostrato un tono acido e ironico nel suo linguaggio verbale, di fronte ad ogni intervento di Pence che potrebbe non essere piaciuto.Dal canto suo l’evangelico Pence è stato fermo e convincente dimostrando di essere impermeabile a qualsiasi attacco del rivale ma ha risposto con debolezza, contraddizioni imprecisioni. Ma anche qui la partita sembra essere stata vinta dai democratici. Unica perdente la debole moderatrice Susan Page.