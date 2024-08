Usa, la pazza idea dei dem: Taylor Swift per lanciare la candidatura di Kamala Harris

Usa, la mossa elettorale dei dem: Taylor Swift per lanciare ufficialmente la candidatura della Harris

Kamala Harris sfiderà Donald Trump per le presidenziali degli Stati Uniti. Manca solo l'ufficialità che arriverà al termine del Congresso dei Democratici che prenderà il via oggi a Chicago. Ormai non ci sono più dubbi, sarà la vice di Biden a sfidare il tycoon. Ma i dem hanno bisogno di un messaggio forte per lanciare la sua candidatura. Prima - riporta Il Corriere della Sera - c’era Michelle Obama, ora che i giochi della candidatura democratica si sono chiusi e anche i più speranzosi si sono dovuti convincere che la ex first lady non ha mai voluto buttarsi nella mischia, c’è un altro nome che viene continuamente tirato in ballo dai fan democratici alla ricerca di una salvatrice capace di mettere in cassaforte la vittoria a novembre: Taylor Swift.

Quando arriva - prosegue Il Corriere - l’endorsement capace di mobilitare le folle? Magari a Chicago, con una comparsata a sorpresa alla grande festa democratica? E la candidata la raggiungerà sul palco? Ci sarà anche Beyoncé, che già aveva cantato per l’allora candidata Hillary Clinton nel 2016 e ha consentito a Harris di usare la sua canzone "Freedom" come inno della campagna? C’è addirittura una petizione online intitolata "è in ballo la democrazia" che invita le due cantanti a esibirsi assieme per il bene del Paese. Per ora né lo staff di Kamala né gli agenti delle due star commentano. Tra tre giorni sapremo. Donald Trump, intanto, terrà una serie di comizi negli Stati in bilico durante la convention (in Pennsylvania lunedì, in Michigan martedì mentre il suo vice J.D. Vance sarà in Wisconsin; in North Carolina mercoledì e in Arizona venerdì): una sorta di "contro-programma" concentrato su tre temi: economia, crimine e immigrazione.