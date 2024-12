Usa: "Le parole di Putin sulle trattative di pace sono vuote". Azerbaijan Airlines sospende i voli per la Russia

"I commenti di Vladimir Putin" sulle trattative di pace "sono vacui. Non è un uomo che va preso seriamente quando si parla di una soluzione". Lo afferma il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby, sottolineando che il presidente russo ha pronunciato le sue parole quando la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina il giorno di Natale.

"Consolidare tutta la pressione internazionale su Mosca per stabilire la verità e garantire la responsabilità" sull'aereo della Azerbaijan Airlines precipitato. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando le ultime dichiarazioni sull'accaduto. "Stanno emergendo sempre più dettagli riguardanti il ;;terribile incidente del volo della Azerbaijan Airlines. Esprimo le mie condoglianze al presidente azero Aliyev e al popolo dell'Azerbaijan", scrive Zelensky. "Ogni vita umana è preziosa e ogni perdita di vita merita un'indagine approfondita per stabilire la verità".

Il capo dell'agenzia per l'aviazione civile russa ha detto che i droni ucraini stavano attaccando la città di Grozny mentre l'aereo della Azerbaijan Airlines, precipitato in Kazakistan, stava tentando di atterrare. "I droni militari ucraini stavano portando avanti attacchi terroristici contro infrastrutture civili... in quel momento", ha detto Dmitry Yadrov su Telegram, aggiungendo che l'aereo ha fatto due tentativi di atterraggio prima di virare verso il Kazakistan.

Azerbaijan Airlines ha annunciato la sospensione dei voli verso sette città russe dopo che uno dei suoi aerei diretti in Russia ha lasciato sua rotta prevista ed è precipitato nel Kazakistan occidentale mercoledì scorso. La compagnia aerea ha dichiarato che la decisione è stata presa "tenendo conto dei risultati preliminari dell'indagine sull'incidente... e valutando i rischi per la sicurezza dei voli", dopo notizie secondo cui gli investigatori avrebbero scoperto che l'aereo potrebbe essere stato abbattuto da un missile della difesa aerea russa.