Usa, maggiore responsabilità agli americani pur con i contagi in crescita.

‘Per avere un nuovo lockdown totale la pandemia dovrebbe andare molto ma molto male’ così Anthony Fauci ,il virologo più conosciuto negli Stati Uniti nonostante i casi di Coronavirus stiano crescendo di nuovo nel Paese.

Da qualche giorno infatti si registrano mediamente oltre 50000 nuovi contagi giornalieri su una popolazione di 350 milioni di persone. Le vittime da Covid hanno raggiunto le 223000 unità, i contagi oltre 8 milioni e 333 mila e i ricoverati i quasi 3 milioni e mezzo. Secondo i dati ufficiali della John Hopkins University.

Fauci, direttore dell’Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive, ha detto ai ’60 minuti’ di Sunday Night che ‘il Paese è stanco di restrizioni, vogliamo adottare misure di salute pubblica non per intralciare l’apertura dell’economia ma per favorire un’apertura sicura dell’economia’.

Quindi anche negli Stati Uniti la volontà reale sembra essere quella di far ripartire l’economia, recuperare il lavoro ma attraverso misure di sanità pubblica che garantiscano la sicurezza. Non c’è quasi nessun Stato in America, salvo Alabama, Hawaii, Vermont e Missouri , che stia facendo registrare una diminuzione di contagi mentre invece tutti gli esperti sanitari sono concordi nel dire che si sta andando verso una situazione difficile.

In questi Stati in particolare è stato registrato un miglioramento sul numero dei contagi del 10% mentre in tutti gli altri Stati, con Connecticut e Florida in testa gli aumenti sono stati del 50%. 27 Stati hanno visto un aumento dei casi tra il 10 e il 50%: Arizona, Alabama,Colorado, Georgia, Idaho, Illinois,Indiana, Iowa, Kansas, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Texas, Washington, West Virginia, Wisconsin and Wyoming. Nei rimanenti Stati la situazione è immutata.

Sebbene la media di 700 morti di coronavirus al giorno negli Stati Uniti rimanga inferiore ai 1.000 in luglio e agosto, i ricercatori dell'Università di Washington prevedono che più di 2.300 americani potrebbero morire ogni giorno entro metà gennaio. Secondo i sanitari gli americani possono difendersi dall’epidemia seguendo le semplici e ormai straconosciute linee guida : mantenere le distanze, evitare gli ambienti affollati, tenere piccole riunioni all’aperto e indossare la mascherina.

E’ il momento per ogni americano di chiedersi ‘cosa posso fare per limitare la diffusione del virus soprattutto andando incontro alla stagione fredda?’ e le risposte adesso sono molto chiare e pure le responsabilità.

.