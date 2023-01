Usa, McCarthy è un flop: non lo votano neanche i suoi. Imbarazzo al Congresso

Usa, McCarthy bocciato per tre volte. Il rebus del dopo-Pelosi

Il successore di Nancy Pelosi come speaker della Camera negli Usa è un rebus. Dopo cinque ore e tre votazioni i Repubblicani non hanno ancora il loro rappresentante. Kevin McCarthy, candidato ufficiale indicato a novembre dopo la vittoria alle elezioni di Midterm, è stato bocciato per tre volte. Non era mai successo negli ultimi cento anni che lo speaker indicato dalla maggioranza non venisse eletto al primo turno. McCarthy non solo è stato bocciato, ma ha visto i voti contrari salire tra la seconda e la terza votazione: venti preziosi voti sono andati al fedelissimo trumpiano Jim Jordan, e i “ribelli” non sembrano intenzionati ad arrendersi.

La quarta votazione, inizialmente prevista in serata, non avrebbe cambiato la storia, così è stata trovata una via d’uscita per togliere la Camera dall’imbarazzo internazionale: è stata presentata e approvata una mozione che rinvia a domani la ripresa delle votazioni. Nel frattempo ci sarà spazio per le trattative tra i Repubblicani: per loro sarà una lunga notte. Tecnicamente McCarthy poteva contare sui 222 voti del partito, quattro più dei 218 sufficienti a ottenere la maggioranza sui 434 (su 435) rappresentanti presenti in aula. Il quorum poteva abbassarsi se qualcuno avesse rinunciato a votare, ma non è accaduto.