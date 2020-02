USA. Michael Blomberg il re di Instagram, You Tube e Twitter

‘Trump mente su tutto, dai capelli trapiantati, alla sua obesità per finire con il color bronzo della sua barca’ così la feroce risposta di Julie Wood, portavoce di quel Michael Blomberg che sta diventando l’astro nascente che i democratici non si sono ancora accorti di avere. Mentre che a Donald Trump sembra preoccupare più di tutti gli altri avversari. Bloomberg è della stessa pasta del Presidente in carica, flessibile alla regole e combattente nato.

Il Minimike che puo' preoccupare Donald Trump

Il ‘Minimike’, come è chiamato da Donald Trump, multimilionario ‘nuiorkino’ accreditato da Forbes per una ricchezza di quasi 70000 milioni di dollari, almeno sotto quest’aspetto può’ permettersi di guardare dall’alto in basso il Presidente portatore di ‘soli’ 3100 milioni di dollari. ‘Peanuts’ noccioline come direbbero da queste parti.

Una sfida che dal punto di vista del danaro (che qui conta più di tutte le altre parti del mondo) avrebbe già il vincitore. Fortunatamente il sentiment degli americani non è ancora del tutto influenzato dal peso economico del candidato. Candidato che entrerà in partita solo adesso, nelle primarie in Nevada e South Carolina. Solo allora si comincerà a vedere se le preoccupazioni di Trump sono più o meno realistiche.

Bloomberg sarà magari piccolo ma è tutto pepe, capace di ironia e con una disponibilità economica praticamente illimitata.

I 500 giovani ‘influencer’ che lavorano per lui a oltre 2000 dollari al mese per 25 ore a settimana postano continui attacchi al Presidente americano rispondendo colpo su colpo al tuitterismo trumpiano.

Il minimike che puo' preoccupare Donald Trump

Un esempio su tutti quando Trump a riguardo dell’epidemia di Coronavirus disse, con serietà, ‘che il Coronavirus se ne andrà in aprile con il caldo’. Un annuncio abbastanza discutibile e che ha dato a Bloomberg il ‘la’ per una risposta fulminea e tagliente. A questo proposito i suoi influencer hanno utilizzato la commedia ‘Billy Madison’ dove il direttore del collegio si confronta con il protagonista dicendogli ‘ quello che lei dice è una delle cose più stupide che ho mai sentito nella mia vita. Tutto quello che lei ha detto nella sua incoerente risposta mai potrebbe essere considerato come un pensiero razionale. Ed ora le persone qui attorno sono meno intelligenti per averla ascoltata’.

Con una campagna così, senza esclusione di colpi, serrata fatta di post, video virali e scherzi, il tycoon della comunicazione è diventato in breve tempo il re di Instagram.You Tube and Twitter . Un target giovanile che era, prima, totalmente nelle mani in uno dei suoi avversari più agguerriti, Bernie Sanders.

Ma a parte i socials non c’è rete televisiva che non abbia, a intervalli serrati, un messaggio pubblicitario di Bloomberg che sostiene differenti argomenti, dal clima, alla società, e in alcuni adv venga accompagnato dal ex presidente Barack Obama.

A breve, entro fine gennaio,nelle prossime due primarie in febbraio e nel supermartedì di marzo, si vedrà se il ‘Minimike’ miliardario potrà mangiarsi gli avversari democratici e infastidire il gigante repubblicano che, al momento, sembra ancora saldamente in testa. Forte di un’economia che mai è stata così ‘florida’.