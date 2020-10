Usa, nell'ultimo miglio Donald Trump si gioca il tutto per tutto

’Se il Presidente si vuole muovere in questo modo va a cercarsi altri guai’ così Anthony Fauci parlando della nuova strategia usata da Donald Trump per l’ultimo miglio di campagna elettorale.

Lottando contro sondaggi che lo danno sfavorito e contro un avversario che sembra quasi non esserci e che non fa notizia, Donald Trump infatti si sta giocando il tutto per tutto. E lo fa dalla Florida, già da ieri, e proponendo un fine settimana ‘scoppiettante’ con le audizioni in Senato per nominare alla Corte Suprema il giudice conservatore Amy Come Barrett.

Nonostante i sanitari non abbiano chiarito pienamente il suo vero stato di salute il Presidente, che appare in ottima forma, ha ripreso i suoi rallies di fronte a migliaia di supporter.

’Sono immune e sono in splendida forma per vincere la battaglia’ ha dichiarato a Fox News domenica scorsa. L’evento in Florida e i successivi appuntamenti in Pennsylvania, Iowa e North Carolina stanno sottolineando due aspetti chiari: il primo è che il tempo per ribaltare la situazione si sta velocemente esaurendo ( e Trump ne è cosciente) e secondo che la malattia non gli ha insegnato nulla, anzi lo ha fatto diventare ancora più ‘virtualmente negazionista’. Trump infatti è volato in Florida nonostante uno degli specialisti di malattie infettive dell’Università del Minnesota, Mike Osterholm, avesse detto che l’incontro poteva diventare ‘esplosivo’ dal punto di vista della diffusione del virus. Nel suo ultimo incontro in Minnesota infatti almeno 9 persone erano risultate positive.

Ma il Presidente sembra, apparentemente, continuare a non essere interessato di quello che potrebbe succedere e mette in agenda incontri elettorale con molte persone vicine l’una all’altra.

Tutto questo mentre, secondo la CNN, Joe Biden è avanti di 11 punti e quasi 10 milioni di americani hanno già votato. Il Presidente vuole creare una sorta di ‘realtà’ alternativa rispetto a quella reale e si inserisce in un momento in cui tutti i medici sono concordi nel prevedere difficili i prossimi mesi autunnali e invernali.

Attualmente solo in due Stati, Alabama ed Hawaii, la diffusione del virus è in leggera diminuzione mentre in oltre 31 Stati è in risalita. Nonostante gli 8 milioni di contagi e i 219000 morti Trump in un tweet a inizio settimana ha ancora una volta minimizzato il problema e ha ‘quasi’sorriso’ sulla nuova crescita dei contagi in Europa.

'Grande impennata della peste cinese in Europa e in altri luoghi. A proposito di questi luoghi le Fake News li presentavano come aree dove tutto stava andando bene per far sembrare sbagliato il nostro lavoro. Siate forti e vigili il virus farà il suo corso. I vaccini e le cure stanno arrivando velocemente'. L'esperienza di Trump con il virus, superata grazie soprattutto a terapie d'emergenza non disponibili per altri americani, gli ha fatto credere che il virus non sia così letale e che si possa gestire.Certo che la stragrande maggioranza delle persone infette sta migliorando però la malattia è stata fatale per diverse centinaia di migliaia di americani e ha causato complicazioni a molti altri.Un recente sondaggio del Washington Post/ABC Newsha rilevato che Biden gode del favore del 54% degli americani mentre Trump del 42%. E ben 6 americani su 10 disapprovano la gestione della pandemia da parte del Presidente.

E la prossima nomina del Giudice Barrett alla Casa Bianca sarà un altro motivo di scontro. Ma ormai, per molti osservatori, i giochi sono fatti. Staremo a vedere perchè in questi ultimi venti giorni il ‘guerriero’ Trump,costi quel che costi vuole andare a vincere, e senza ‘fare prigionieri'