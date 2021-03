Usa, pena di morte per chi abortisce: la proposta di legge choc in Texas

Usa, pena di morte per chi abortisce: la proposta di legge in Texas

Il parlamentare repubblicano del Texas Bryan Slaton ha presentato una proposta di legge choc che consentirebbe di condannare a morte le donne che decidono di abortire. In un post su Twitter il deputato del Grand Old Party ha dichiarato: "Ho presentato la HB 3326 per abolire l'aborto in Texas. La legge consentirebbe di eliminare le pratiche discriminatorie che pongono fine alla vita di bimbi innocenti e garantirebbe eque tutele davanti alla legge a tutti i texani, non importa quanto giovani". La legge equipara l'aborto all'omicidio che nello Stato della stella solitaria può essere punito con la pena capitale. Non è la prima volta che un parlamentare del Texas propone una legge per condannare a morte chi abortisce. Era già successo nel 2019, quando il deputato repubblicano Tony Tinderholt repubblicano, aveva presentato una misura simile.