Usa, repubblicani affossano Zelensky. "Basta aiuti all'Ucraina entro il 2023"

Ucraina, Zelensky a Capitol Hill ma i repubblicani fanno ostruzionismo agli aiuti

Poche ore prima della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca e al Campidoglio, a Washington, per chiedere che gli Stati Uniti continuino ad aiutare l'Ucraina, un gruppo di legislatori repubblicani ha inviato una lettera per chiedere che non vengano più forniti aiuti. La lettera è stata inviata all'ufficio di gestione della Casa Bianca ed è firmata da 23 membri della Camera dei Rappresentanti e sei senatori, che mettono in dubbio l'approvazione di ulteriori 24 miliardi di dollari in aiuti umanitari e militari per l'Ucraina.

Nella lettera, i legislatori ricordano che dall'inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno stanziato 114 miliardi di dollari in fondi supplementari per l'Ucraina e "i Paesi colpiti dalla situazione", anche se tale importo "non riflette il quadro completo, che comprende i fondi trasferiti e riprogrammati". "La stragrande maggioranza del Congresso non sa ancora quanto hanno speso complessivamente gli Stati Uniti finora per questo conflitto, informazione necessaria affinché il Congresso possa esercitare con prudenza il suo potere di appropriazione".

Pertanto, aggiungono, il popolo americano "merita di sapere per cosa è stato utilizzato il suo denaro" e di conoscere le risposte a domande come 'Come sta andando la controffensiva? Gli ucraini sono più vicini alla vittoria rispetto a sei mesi fa? Qual è la nostra strategia e qual è il piano di uscita del presidente? Cosa definisce l'amministrazione come vittoria in Ucraina?". "Sarebbe un'assurda abdicazione alla responsabilità del Congresso accettare questa richiesta senza conoscere le risposte a queste domande. Per questi motivi - e certamente fino a quando non riceveremo risposte a queste e ad altre domande imminenti - ci opponiamo a ulteriori spese per la guerra in Ucraina".

Anche se oggi la maggioranza dei deputati e dei senatori repubblicani è pronta a sostenere il 'via libera', secondo le regole del Senato, un solo senatore può opporsi a una legislazione accelerata, che rallenterebbe il processo.

Aiuti Ucraina, McCarthy: "Niente più aiuti a Kiev nel 2023, abbiamo i nostri problemi. Il presidente pensa solo all'Ucraina"

Lo speaker della Camera americana, il repubblicano Kevin McCarthy, esclude di mettere nell'agenda l'approvazione di un pacchetto da 24 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina entro la fine dell'anno, come chiesto da Joe Biden. "Abbiamo i nostri problemi fiscali di cui occuparci. Ci sono 10.000 persone che hanno appena attraversato il confine e il presidente pensa solo all'Ucraina", ha dichiarato McCarthy descrivendo tuttavia il suo incontro con Volodymyr Zelensky "positivo" e "produttivo".

Di tutta risposta, Zelensky cerca di perorare la sua causa agli occhi degli "investitori sfiduciati" facendo un appello: "Se non riceviamo gli aiuti, perderemo la guerra", a quanto riferito al New York Times dal leader della maggioranza democratica Chuck Schumer.