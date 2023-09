Zelensky a New York: "Putin come Hitler". Ucraina, parte nave carica di grano

Zelensky: "Putin come Hitler, dobbiamo fermarlo"

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato negli Stati Uniti con la moglie Olena per "l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e una visita a Washington", come ha annunciato lo stesso Zelensky su “X”.

"Parteciperò alle riunioni dell’Assemblea Generale, del Summit sugli SDG e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché a una serie di importanti colloqui bilaterali. L'Ucraina presenterà una proposta concreta agli stati membri delle Nazioni Unite su come rafforzare il principio di integrità territoriale e migliorare la capacità delle Nazioni Unite di contrastare e fermare l'aggressione", scrive Zelensky.

Poi l’annuncio: "A Washington incontrerò Joe Biden, i leader delle camere e dei partiti del Congresso degli Stati Uniti, la leadership militare, le imprese americane, i giornalisti e i membri della comunità ucraina. Ringrazierò gli Stati Uniti a nome dell'Ucraina per il loro aiuto nella nostra lotta per l'indipendenza e la libertà".

Ma non solo. Il presidente ucraino incontrerà mercoledì a New York il collega brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a margine dell'Assemblea Generale. Lo scrive il Guardian, citando due fonti del governo brasiliano. Lula, infatti, si sarebbe posto come possibile mediatore fra Mosca e Kiev ma è stato molto criticato per non aver voluto chiaramente condannare la Russia per l'invasione dell'Ucraina.

Per la prima volta dal fallimento dell'accordo del Mar Nero, un mercantile ha lasciato il porto ucraino di Chernomorsk, con un carico di 3mila tonnellate di grano. Ad annunciarlo è stato il vicepremier Oleksandr Kubrakov. "La nave Resilient Africa, con a bordo tremila tonnellate di grano, ha lasciato il porto di Chernomorsk e si sta dirigendo verso il Bosforo", ha scritto Kubrakov su Facebook.

"Questa”, continua, “è la prima delle due navi entrate a Chornomorsk la settimana scorsa attraverso un corridoio temporaneo per navi civili istituito dalla Marina ucraina”. Il mese scorso l’Ucraina ha annunciato un “corridoio umanitario” nel Mar Nero per liberare le navi bloccate nei suoi porti da quando la Russia ha invaso il paese e per aggirare un blocco di fatto in atto dopo che Mosca ha abbandonato un accordo per consentire a Kiev di esportare grano.