Biden: "Sono stanco e voglio andare a letto". Sleepy Joe crolla nei sondaggi

Usa, Biden non è più gradito nemmeno dai suoi. La sua popolarità è scesa al 42%

Le presidenziali Usa si avvicinano e la rivincita che si prospetta tra Biden e Trump non lascia tranquilli gli americani. Il presidente in carica è in caduta libera nei sondaggi e non aiutano certo i guai giudiziari del figlio Hunter che potrebbero affossarlo. Dall'altra parte c'è il repubblicano alle prese con una serie di processi che rischiano di cancellare la sua candidatura. Ma a preoccupare maggiormente al momento è l'attuale inquilino della Casa Bianca. Una decina di giorni fa - si legge su Il Messaggero - Biden ha partecipato al G20 in India e tornando a casa si è fermato a far visita ad una base militare in Alaska per commemorare la strage dell'11 settembre. Con una sola frase Biden è stato in grado di distruggere agli occhi di milioni di americani l'immagine di un leader attivo ed efficace: ha ammesso di essere stanco e di "volere andare a letto".

La popolarità di Biden - prosegue Il Messaggero - è crollata. Gli ultimi sondaggi indicano che il gradimento nei suoi confronti è appena al 42%, era addirittura sceso al 37, leggermente risalito solo dopo la richiesta di Impeachment avanzata dai Repubblicani. I dem hanno voluto dargli il loro sostegno ma i numeri parlano chiaro. Una maggioranza schiacciante all'interno del suo partito dice chiaramente che non dovrebbe ricandidarsi, i contrari sono il 67% dei dem. La narrativa su Biden è ormai scolpita nella pietra, sempre più forte la richiesta di gettare la spugna.

A complicare ulteriormente il quadro arrivano i dati forniti dal Tesoro, la gestione Biden ha fatto registrare un nuovo record, ma purtroppo per il presidente Usa è un primato negativo. Il debito lordo americano supera i 33.000 miliardi di dollari per la prima volta. L'annuncio arriva mentre il governo americano appare avviato verso un nuovo shutdown a causa della mancanza di un accordo in Congresso su come finanziarlo. Un problema in più d affrontare per Biden e una corsa che si fa sempre più in salita per la sua riconferma alla Casa Bianca.