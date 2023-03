Usa, sparatoria a una festa. Morti due minorenni

Usa, spari ad una festa tra adolescenti in Georgia: due minorenni morti e sei feriti. Ancora non c'è nessun arresto

Si è trasformata in tragedia la festa privata di adolescenti a Douglsville, in Georgia (Usa): il bilancio è di due minorenni morti e sei feriti in seguito a una sparatoria. A riferirlo sono le autorità locali.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l'accaduto: non ci sono ancora arresti e non è chiaro se sia stata più di una persona a sparare. Secondo i media locali, la polizia ha riferito che la causa della sparatoria sarebbe stata una banale lite: non si conoscono l'identità e l'età delle vittime, né se ci fossero adulti presenti al momento della sparatoria, che è avvenuta in un vicolo cieco fuori dell'abitazione.

Trent Wilson, capitano dell’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas, ha riferito ad Associated Press che gli spari sono avvenuti tra le 22:30 e le 23:30 di sabato 4 marzo 2023 e ha invitato i potenziali testimoni a fornire maggiori informazioni su come sia iniziata la sparatoria e sui responsabili.

"Sappiamo che c’era una festa in una casa a cui partecipavano più di 100 adolescenti. Si è verificato uno scontro che ha provocato due morti e sei feriti a causa di colpi d’arma da fuoco. Al momento le informazioni sono molto limitate", ha fatto sapere l’ufficio dello sceriffo della contea di Douglas in una dichiarazione pubblicata sui social network nella mattinata di domenica.

La sparatoria di Douglasville arriva meno di due settimane dopo un altro episodio in cui si sono registrati dei minorenni feriti a causa di armi da fuoco. Lo scorso 25 febbraio sette persone, tra cui una bambina di due anni, erano rimaste ferite nel cortile della scuola James G. Blaine di Philadelphia, in Pennsylvania.