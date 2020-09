Usa, sui tempi del vaccino Trump contestato dalla Sanità americana.

Donald Trump continua a dire che il vaccino contro il Coronavirus ci sarà e sarà distribuito appena prima della fine dell’anno. Molto probabilmente verso la fine di ottobre ( un paio di giorni prima delle elezioni presidenziali).

E questa dichiarazione è in perfetta controtendenza con quella di Robert Redfield, il Direttore del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie e membro dell’unità di crisi contro il virus della Casa Bianca. Redfield ha infatti confermato che il vaccino non sarà disponibile prima della prossima primavera o estate.

Quando è stato chiesto a Donald Trump perchè una figura di riferimento sulla sanità così importante avesse dichiarato questo il tycoon semplicemente ha detto che’ si è sbagliato e non ha capito’. ‘ Si sta contraddicendo-ha rimarcato Trump-penso che non abbia capito bene il problema. Ma io vi dico che la distribuzione sarà molto rapida. Redfield potrebbe non saperlo.E forse non ha a che fare con i militari, come faccio io. La distribuzione sarà molto rapida e il vaccino sarà molto potente ‘.

Ma il tempo di distribuzione del vaccino non è stato l’unico tema su cui Trump si è trovato in disaccordo con il numero uno della Sanità americana.Trump ha anche confutato l'affermazione di Redfield secondo cui indossare una mascherina rimane 'lo strumento di salute pubblica più importante e potente che abbiamo’.

Il Presidente ha invece minimizzato l'importanza delle mascherine rispetto a un vaccino, e nell’occasione ha preso in giro ( e non per la prima volta) l'ex vicepresidente Joe Biden, ‘colpevole’ di aver indossato regolarmente la mascherina negli spazi pubblici secondo le linee guida di salute pubblica.

In questa occasione il repubblicano ha rispolverato le sue parole a ‘iperbole' ‘il vaccino sarà enormemente efficace. Non avremo problemi e avremo un enorme successo.La mascherina puo’ aiutare e spero che aiuti.Penso e spero che aiuti. Ma ancora una volta la mascherina è qualcosa di ‘particolare’ che non piace a molti professionisti , magari permalosi’.

E su Biden ha sarcasticamente detto ’Joe si trova sicuro in maschera.Io non so. Potrebbe essere che non vuole esporre la sua faccia’.

In risposta a Trump Biden ha detto ‘ Credo nei vaccini e credo negli scienziati. Ma io non credo a Donald Trump. Se il vaccino, quando arriverà sarà efficace, dovrà essere preso da tutti gli americani’.

Senza se e senza ma.