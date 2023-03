Usa, Trump condannato: si consegnerà martedì. "Se i dem vogliono la guerra..."

Usa, Trump: "Il giudice ha fatto il lavoro sporco per Biden"

Donald Trump, con ogni probabilità, si consegnerà alla polizia di New York nella giornata di martedì. Ormai è ufficiale: è stato condannato. Un gran giurì ha votato per l'incriminazione dell'ex presidente Usa, Donald Trump, per aver comprato nel 2016 il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels affinché mantenesse segreta una loro relazione. Trump è il primo presidente o ex presidente della storia americana ad essere incriminato. Trump, in corsa per le presidenziali del 2024, sarà probabilmente incriminato nei prossimi giorni dal tribunale dello stato di New York per il pagamento di 130.000 dollari all'attrice e regista di film porno. "Questa è una persecuzione politica e una interferenza al più alto livello nella storia di un'elezione", ha detto in una dichiarazione il 45esimo presidente degli Stati Uniti, accusando i "democratici radicali di sinistra" di una "caccia alle streghe per distruggere il movimento Make America Great Again"(MAGA), che lui rappresenta. Tutto questo "si ritorcerà contro Biden", ha tuonato il tycoon in un lungo comunicato.

Il 76enne miliardario ha definito il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che lo ha incriminato, "vergognoso" per aver eseguito il "lavoro sporco" di Biden, la vittoria del quale alle elezioni del 2020 non ha mai riconosciuto. Allo stesso modo si è espresso il figlio Eric, che considera l'imputazione del padre come "un illecito procedurale da terzo mondo" e un "obiettivo opportunistico nei confronti di un avversario politico in un anno di campagna elettorale". L'ex presidente Usa, Donald Trump nel pomeriggio, prima della notizia di esser stato incriminato, aveva ripubblicato un editorialista di destra Wayne Allyn Root su Truth Social rilanciando un suo pezzo intitolato “I democratici vogliono incriminare e arrestare il presidente Trump. Vogliono una guerra? Diamoglielo".