Usa, "Trump ineleggibile": mossa del Colorado. "Vogliono sbattermi in galera"

Usa, nuovo ostacolo per Trump nella corsa alla Casa Bianca. L'emendamento che ferma il tycoon

Donald Trump non potrà partecipare alle primarie con i Repubblicani in Colorado. La decisione della Corte Suprema dello Stato in questione ferma la corsa del tycoon, che però ha già dichiarato che farà ricorso. Il 14esimo emendamento esclude dalle cariche pubbliche chi è stato coinvolto in insurrezioni. La decisione finale spetterà alla Corte Suprema Usa. La decisione è stata presa a maggioranza: 4 a 3. È la prima volta nella storia che un candidato alla presidenza degli Stati Uniti viene dichiarato ineleggibile. La Corte ha motivato la decisione citando il 14esimo emendamento, che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in "insurrezioni o rivolte" contro il governo americano, chiaro riferimento all'assalto di Capitol Hill. Steven Cheung, portavoce della campagna di Trump per il 2024, ha annunciato un ricorso alla Corte suprema degli Stati Uniti. E ha parlato di una decisione "sbagliata e antidemocratica".

Il Colorado ha deciso di dare tempo fino al 4 gennaio prima di rendere operativa la scelta, per fornire spazio agli eventuali appelli. La Corte Suprema ha attualmente una maggioranza conservatrice: tre giudici sono stati nominati proprio da Trump. L’agenzia di stampa Reuters dice che il contenzioso in Colorado è visto come un banco di prova del tentativo più ampio di squalificare Trump dalle elezioni alla presidenza. Su Truth il tycoon ha scritto un post per attaccare il procuratore Jake Smith e Biden, che avrebbe l’obiettivo di "metterlo in prigione", senza nominare la sentenza del Colorado. Durante il comizio di Trump un piccolo aereo ha sorvolato il cielo sopra la zona in cui erano radunati i suoi sostenitori a Waterloo. Il velivolo aveva uno striscione attaccato dietro con la scritta: "Melania knows". Un’allusione a qualcosa di oscuro che la moglie di Trump saprebbe riguardo il marito.